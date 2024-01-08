明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

陸制裁對台軍售5美企 凍結在華資產禁交易

【明報專訊】針對美國近期宣布新一輪對台軍售、制裁中國實體，外交部昨（7日）表示強烈不滿、堅決反對，向美方提出嚴正交涉。此外，中方決定制裁5家美國軍工企業，其中有被制裁美企旗下民用品牌在華有數家合資企業和研發中心，業務遍佈40個城市。

有制裁企旗下民用品牌在華業務涵40城

據外交部官網消息，5家被中國制裁的美國軍工企業，包括貝宜陸上和武器系統公司（BAE）、聯合技術系統運營公司（Alliant Techsystems Operation）、宇航環境公司（AeroVironment）、ViaSat公司和Data Link Solutions公司。制裁措施包括凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止中國境內組織、個人與其交易、合作等。

環球網報道，此次受制裁的部分美國軍火商，在大陸亦有民用業務，其中聯合技術系統運營公司旗下品牌「奧的斯」，是全球最大電梯製造和維修商，在中國有數家合資企業和研發中心，業務遍佈40個城市。美國衛訊公司（ViaSat）則在去年與四川航空合作機載互聯網服務。

趙少康：冀下周台海平靜

另據中央社報道，趙少康昨向國台辦喊話，希望未來一周台海是平靜的，解放軍戰機不要再到「海峽中線」附近，軍艦不要繞來繞去，不管用什麼方式都不要干擾台灣選舉。

台國防安全研究院近日公布《2023中共政軍發展評估報告》，稱若大陸攻台，其海空登陸兵力可能達10萬人，但考慮到未有相關作戰經驗、台積極部署導彈，解放軍仍面對「相當風險」。

（台灣大選倒數5日）

相關字詞﹕制裁 外交部 軍售 台灣選舉

上 / 下一篇新聞