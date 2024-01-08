陸制裁對台軍售5美企 凍結在華資產禁交易

有制裁企旗下民用品牌在華業務涵40城

據外交部官網消息，5家被中國制裁的美國軍工企業，包括貝宜陸上和武器系統公司（BAE）、聯合技術系統運營公司（Alliant Techsystems Operation）、宇航環境公司（AeroVironment）、ViaSat公司和Data Link Solutions公司。制裁措施包括凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止中國境內組織、個人與其交易、合作等。

環球網報道，此次受制裁的部分美國軍火商，在大陸亦有民用業務，其中聯合技術系統運營公司旗下品牌「奧的斯」，是全球最大電梯製造和維修商，在中國有數家合資企業和研發中心，業務遍佈40個城市。美國衛訊公司（ViaSat）則在去年與四川航空合作機載互聯網服務。

趙少康：冀下周台海平靜

另據中央社報道，趙少康昨向國台辦喊話，希望未來一周台海是平靜的，解放軍戰機不要再到「海峽中線」附近，軍艦不要繞來繞去，不管用什麼方式都不要干擾台灣選舉。

台國防安全研究院近日公布《2023中共政軍發展評估報告》，稱若大陸攻台，其海空登陸兵力可能達10萬人，但考慮到未有相關作戰經驗、台積極部署導彈，解放軍仍面對「相當風險」。

（台灣大選倒數5日）