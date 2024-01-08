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齊聚高雄拼造勢 藍綠白決戰南台 選前超級星期日 大咖雲集千警維安

【明報專訊】選前超級星期天，藍綠白總統候選人昨（7日）全力谷票，民進黨總統候選人賴清德，一口氣連跑桃、苗、高、屏4縣市，國民黨侯友宜，持續回防桃園，希望固守藍營票倉，民眾黨柯文哲昨全天在高雄掃街拜票，晚上藍綠白陣營，都選在高雄舉辦大型造勢活動，決戰南台灣意味明顯。

綜合報道

綜合中央社、《聯合報》等台媒報道，藍綠白總統候選人昨下午起高雄拼場，鼓山、前鎮、鳳山區均有大型造勢晚會，轄區警方為維護白天掃街及晚上選舉活動安全，共出動近千名警力維安與交管。

國民黨「侯康配」下午3時起在前鎮區時代大道前舉辦「台灣安全，人民侯康」高雄團結勝利大會，包括前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜等人都到場站台助講；民進黨「賴蕭配」晚間則在高雄捷運鳳山西站旁舉辦「黃金周選前之夜」，台總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、市長陳其邁等人也都出席。民眾黨「柯盈配」昨晚則選在鼓山區神農路舉辦造勢晚會，包括民眾黨不分區立委候選人黃國昌、黃珊珊等人到場。

民眾黨台中造勢籲翻轉台灣 現場檢空氣槍

前天，民眾黨在台中舉辦造勢晚會時，因現場維安人員安檢時發現1名男子攜帶非屬管制槍支空氣槍等物，安保問題引發關注。高雄市警局昨表示，合計出動近千名警力，就是為了確保選前安保工作萬無一失。

造勢方面，賴清德昨在桃園舉辦選前造勢大會。賴清德說，台灣已走在正確道路上，他會讓台灣走得更穩、更遠。賴清德表示，這次大選台灣不僅要選出未來的台灣領導者、決定未來的台灣方向，更要向全世界證明，作為民主陣營一分子，堅定選擇民主、站在反對極權主義的第一線，守護台海和平與穩定。賴清德說，只要台灣拒絕大陸介選、選擇民主路線，就能告訴世界，民主才是唯一道路，大家要讓台選變成全世界民主燈塔。

民眾黨昨在台中辦造勢晚會，柯文哲表示，2024選舉對台灣人民來講，是歷史方向的選擇，呼籲大家一起翻轉台灣，一起創造台灣歷史上的奇蹟。

賴盼台成民主燈塔 藍營籲放下恩怨集中選票

侯友宜昨在桃園舉辦大型造勢晚會，國民黨不分區立委提名人韓國瑜在會上喊話說，柯文哲在這場選舉就是空氣槍，非常熱鬧，但不會贏，籲請柯支持者把選票留給侯趙；他也向鴻海創辦人郭台銘喊話，不要在這場選舉中缺席。

國民黨主席朱立倫昨前往新北市板橋區，陪同黨籍新北市立委參選人葉元之掃街拜票。朱立倫受訪時表示，選舉過程中任何的不滿、小恩小怨都應放下，為了台灣的未來，大家一定要集中選票。他很尊重郭台銘，希望他能跟大家站在一起，這是所有藍軍的期待。

（台灣大選倒數5日）

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相關字詞﹕朱立倫 造勢大會 柯文哲 侯友宜 賴清德 台灣大選

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