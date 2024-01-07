明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

昔復旦神童留美博士 流浪紐約街頭16年

【明報專訊】內地社交平台連日熱傳一系列短片，顯示一名中國留美博士因婚姻失敗等原因，在美國紐約街頭流浪16年，如今有意願返回中國家鄉江蘇江陰。事件引起網絡熱烈反響，上海復旦大學美國校友會（紐約）5日確認了這名校友的身分，稱他已搬進臨時住處，校友成立了兩百餘人幫助群。

有意返家鄉 兩百校友設幫助群

據「澎湃新聞」等多家內地傳媒報道，短片主角姓孫，現年54歲，目前是美國公民。1985年1月被復旦大學少年班物理專業錄取，當時被社會視為「神童」。孫某從復旦物理學專業本科畢業後，1988年通過CUSPEA（中美聯合培養物理類研究生計劃）赴美，碩士、博士畢業後，再留校讀博士後。在美留學期間曾經在核物理SCI期刊發表多篇論文。

短片拍攝者是在紐約做小生意的江蘇人朱先生，衣衫襤褸、頭髮蓬鬆的孫某在短片中自述，離校後他在華爾街從事近兩年軟件開發工作，後來在紐約與一名中國女子結婚，對方拿到美國綠卡後，就和他離婚了，他因此受到沉重打擊，精神出現問題，2007年開始流浪。

當年中小學與孫某同班的劉先生說，孫以前性格開朗，愛好體育，是學校老師口中流傳了十多年的一個「神話」。據稱孫母健在，兄弟在南京教書。江陰市民求助中心工作人員表示，短片1月4日流傳後，已接到超過200通「騷擾電話」。

上 / 下一篇新聞