昔復旦神童留美博士 流浪紐約街頭16年

有意返家鄉 兩百校友設幫助群

據「澎湃新聞」等多家內地傳媒報道，短片主角姓孫，現年54歲，目前是美國公民。1985年1月被復旦大學少年班物理專業錄取，當時被社會視為「神童」。孫某從復旦物理學專業本科畢業後，1988年通過CUSPEA（中美聯合培養物理類研究生計劃）赴美，碩士、博士畢業後，再留校讀博士後。在美留學期間曾經在核物理SCI期刊發表多篇論文。

短片拍攝者是在紐約做小生意的江蘇人朱先生，衣衫襤褸、頭髮蓬鬆的孫某在短片中自述，離校後他在華爾街從事近兩年軟件開發工作，後來在紐約與一名中國女子結婚，對方拿到美國綠卡後，就和他離婚了，他因此受到沉重打擊，精神出現問題，2007年開始流浪。

當年中小學與孫某同班的劉先生說，孫以前性格開朗，愛好體育，是學校老師口中流傳了十多年的一個「神話」。據稱孫母健在，兄弟在南京教書。江陰市民求助中心工作人員表示，短片1月4日流傳後，已接到超過200通「騷擾電話」。