新疆沙漠建美航母艦隊靶場 衛星圖見仿福特號模型 多個爆炸彈坑

美媒：測試導彈 增遠距打擊能力

美國《動力》（The Drive）網報道，美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）1月1日拍攝的衛星圖像顯示，塔克拉瑪干沙漠新建的航母模型長約330米，方形艦尾，甲板標示了4條彈射軌道，建有艦島和桅桿、電子設備，所有細節及輪廓特徵，和福特號一致。

星球實驗室也拍攝到沙漠靶場的範圍內，有美國阿利‧伯克級驅逐艦模型等多個軍艦目標，顯示當局建造的是航母艦隊靶場。《動力》指出，比較同一地區在不同時期拍攝的衛星圖後發現，這座完全模仿福特號航母的靶場，是在2023年11月開始建設。

中央社報道，衛星圖顯示這個航母靶場上曾出現巨大的爆炸痕迹，相信是解放軍反艦彈道導彈東風21D或東風26炸射而成。

於2017年服役的美軍福特號排水量10萬噸，配有艦載機75架，是全球唯一在役的電磁彈射航母。

在最新福特號靶場的東南方不到4.5公里處，2021年也被發現另一座全尺寸仿製福特號的靶場，只是缺少像艦島等具體結構性的仿製設施；當年附近還有一個配置軌道、可以移動的軍艦模型目標。目前衛星圖片顯示，位於新疆若羌的這個解放軍靶場範圍廣闊，周邊還有其他軍艦模型和軍港、機場模擬場景，可見多個圓形巨坑。

談兩國關係 王毅盼美放鬆心態

《動力》分析，中國新建福特號靶場，用以測試日益強大的反艦彈道導彈和巡航導彈，增強火箭軍遠距打擊美國航母及其他戰艦的能力，而這是中國於西太平洋「反介入與區域拒止」戰略的一部分。

目前中方尚未回應有關報道。外長王毅5日出席紀念中美建交45周年招待會時就稱，中國無意取代誰、凌駕誰，更無意謀求霸權，希望美方放鬆心態；雙方要排除兩國交往面臨的各種障礙，穿透虛假資訊製造的各種「繭房」。