新疆沙漠建美航母艦隊靶場 衛星圖見仿福特號模型 多個爆炸彈坑

【明報專訊】中美兩軍預定今年春季重啟海上軍事安全磋商機制會議，不過美國傳媒指出，最新衛星圖片顯示新疆塔克拉瑪干沙漠解放軍靶場，出現一座全尺寸仿照美國福特號航空母艦（CVN 78）建造的模型，表明解放軍持續高度重視能夠在未來任何衝突中挑戰美國航母的能力。
美媒：測試導彈 增遠距打擊能力
美國《動力》（The Drive）網報道，美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）1月1日拍攝的衛星圖像顯示，塔克拉瑪干沙漠新建的航母模型長約330米，方形艦尾，甲板標示了4條彈射軌道，建有艦島和桅桿、電子設備，所有細節及輪廓特徵，和福特號一致。
星球實驗室也拍攝到沙漠靶場的範圍內，有美國阿利‧伯克級驅逐艦模型等多個軍艦目標，顯示當局建造的是航母艦隊靶場。《動力》指出，比較同一地區在不同時期拍攝的衛星圖後發現，這座完全模仿福特號航母的靶場，是在2023年11月開始建設。
中央社報道，衛星圖顯示這個航母靶場上曾出現巨大的爆炸痕迹，相信是解放軍反艦彈道導彈東風21D或東風26炸射而成。
於2017年服役的美軍福特號排水量10萬噸，配有艦載機75架，是全球唯一在役的電磁彈射航母。
在最新福特號靶場的東南方不到4.5公里處，2021年也被發現另一座全尺寸仿製福特號的靶場，只是缺少像艦島等具體結構性的仿製設施；當年附近還有一個配置軌道、可以移動的軍艦模型目標。目前衛星圖片顯示，位於新疆若羌的這個解放軍靶場範圍廣闊，周邊還有其他軍艦模型和軍港、機場模擬場景，可見多個圓形巨坑。
談兩國關係 王毅盼美放鬆心態
《動力》分析，中國新建福特號靶場，用以測試日益強大的反艦彈道導彈和巡航導彈，增強火箭軍遠距打擊美國航母及其他戰艦的能力，而這是中國於西太平洋「反介入與區域拒止」戰略的一部分。
目前中方尚未回應有關報道。外長王毅5日出席紀念中美建交45周年招待會時就稱，中國無意取代誰、凌駕誰，更無意謀求霸權，希望美方放鬆心態；雙方要排除兩國交往面臨的各種障礙，穿透虛假資訊製造的各種「繭房」。