反腐片揭遼寧「5億警虎」 車運錢走不動

反腐片第一集《解決獨有難題》披露了原應急管理部消防救援局副局長張福生案，吉林省政協原副主席張曉霈案，遼寧省公安廳原三任廳長李文喜、薛恆、王大偉案內情。

圖運20箱現金

掌管遼寧公安系統長達20年的3任廳長在2021至2022年間先後被查，3人合計受賄超12億元人民幣（李文喜5.41億、薛恆1.35億，王大偉5.55億）。其中王大偉一次受賄4000萬元人民幣加400萬美元，足有20箱現金，運錢的商務車都被壓得上不了地庫斜坡，他的秘書也受賄上億元。

官方通報多「虎」處置

官方一連兩日通報多「虎」被處置的消息。包括1月5日通報國家開發銀行原副行長王用生被開除黨籍，中國太平保險集團原副總經理肖星和姜傑均被開除黨籍和公職。昨再發布3名落馬中管幹部的消息，包括廣東人大常委會原副主任陳繼興，70歲的他是財政系統出身的官員，在廣東財政廳深耕25年，半年前官宣被查，當時他已從廣東省人大常委會退休五年。

通報落馬的另外兩名是中國光大集團原黨委書記、董事長唐雙寧，中國石油天然氣集團原黨組副書記、副總經理徐文榮。