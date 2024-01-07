王家衛執導《繁花》熱播 帶旺劇中酒家飯店

「繁花套餐」「繁花套房」訂爆

據「澎湃新聞」等報道，目前在苔聖園酒家前台的預定電話不斷響起，火爆情况比電視劇播出前翻了兩三倍。「2月份也已經開始預訂了，年夜飯肯定是沒有（位置）了。」店長陳宗余表示，「繁花套餐我們本來是要推出來兩款的，沒想到這幾年的疫情，還有人員結構實在是跟不上，繁花套餐里裏面的菜都沒有辦法去準備。」

目前店門口打卡的遊客絡繹不絕，不少人還是拖着行李箱。大部分的食客都表示吃什麼不是重點，老一輩是來懷舊，年輕人是來感受氛圍。《繁花》還原上世紀90年代上海的風貌人情，取景就包括南京東路的和平飯店，讓這家老牌五星級酒店再度走紅，價值16,888元人民幣一晚的英式「繁花套房」預訂爆滿。此外，劇中為男主角阿寶（胡歌飾）打造同款西服的寧波裁縫舖預約電話被打爆；女主角之一汪小姐（唐嫣飾）鍾愛的上海小吃排骨年糕則成為外賣平台搜索頂流。