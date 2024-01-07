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再偵兩氣球越「海峽中線」 台軍：圖認知作戰影響民心

【明報專訊】台灣國防部昨通報，1月5日再偵測到兩個大陸高空氣球飛越「海峽中線」，認為大陸此舉「主要目的為灰色地帶侵擾，企圖運用認知作戰影響民心士氣」，呼籲民眾「認清大陸認知作戰手法，理性冷靜面對，避免受影響」，同時譴責大陸漠視航空安全。

根據台灣國防部公布的航迹圖，1月5日的兩個氣球，分別在中午12時4分及下午1時5分偵獲，飛行路徑與此前相若，由西南向東北飛，其中一個掠過台灣北部上空。這是元旦以來，連續5天有大陸高空氣球飛到台島及周邊上空，合共12個。

儘管多方都相信有關氣球是氣象用途，不過台灣國防部稱，軍方第一時間通報民航單位適切應處，也對大陸漠視飛航安全，置兩岸及國際飛航乘客安全於不顧的態度，表示譴責。台軍將依「料敵從寬」態度，早期預警完成反偵搜隱蔽、掩蔽部署，也呼籲民眾認清大陸認知作戰手法，理性冷靜面對，避免受影響。

美國智庫外交關係協會4日公布最新報告，連續第四年將台海危機列為「第一級風險」。報告指出，「中國對台灣的經濟和軍事壓力加大，可能引發嚴重兩岸危機，台灣總統大選前後尤其危險，影響涉及美國和其他區域國家」，是可能嚴重衝擊美國利益的風險。與此並列的風險包括「俄烏戰爭升級導致北約直接介入」、「伊朗和以色列之間的直接軍事對抗」等。

（台灣大選 倒數6日）

相關字詞﹕氣球介選 台海局勢 高空氣球 台國防部

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