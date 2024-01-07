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專家：無論何方勝選 兩岸選後回不去

【明報專訊】台灣2024大選進入最後黃金周，讓不少台灣也民眾焦慮、失眠，島內專家直言已陷入「選舉症候群」，提醒民眾適時放鬆、運動，避免跟家中其他政黨支持者討論，以免放大爭執，焦慮持續兩周以上應就醫。

民眾受到的影響，直接折射選情激烈程度。台灣2024總統暨立委大選13日投開票，今天（7日）是超級星期天，各陣營全台動員，藍綠白主帥今天將集體出現在南部高雄「廝殺」。

儘管勝選似乎還有懸念，但各方已開始在討論選後局勢。華府智庫「戰略暨國際研究中心」5日就台灣大選與未來台海局勢舉行電話簡報，中國事務專家賀博然指出，若民進黨史無前例地連續第三次贏得總統大選，將是中國對台政策失敗的象徵。

賀博然談到，部分學者認為不論誰當選，兩岸關係都會持續緊張，即使國民黨獲勝，也不太可能回到北京認為的前總統馬英九時期的高位，因此北京無論如何都不太樂觀。

該智庫顧問甘思德則認為，儘管台海仍有衝突的可能，但不論誰勝出，戰爭的可能性仍然很低。許多美國學者與卸任官員擔心，中國將在大選後數周、數個月內進行軍事演習。

雖然民進黨持續打出「大陸介選」議題，不過甘思德透露與大陸官員的對話指出，中方對沒有在台灣議題上取得更多進展感到極度沮喪，這表明北京缺乏評估自身行為如何影響兩岸關係的能力。

明報記者

（台灣大選 倒數6日）

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