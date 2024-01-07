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立委候選人涉收陸虛幣遭押 民眾黨踢走 柯文哲：黨沒推參選 因發現「與中國太密切」

【明報專訊】台灣2024大選倒數第六日，民進黨當局打擊「介選」矛頭首度指向民眾黨，近日獲民眾黨主席、總統候選人柯文哲站台的立委候選人馬治薇，被指控收受大陸對台工作人士虛擬貨幣泰達幣3萬餘元（約100萬多元新台幣），涉犯《反滲透法》遭法院裁定收押。民眾黨昨（6日）將馬治薇開除黨籍，柯文哲解畫稱黨內沒有推她參選，是因為發現「她與中國關係太密切」。

馬治薇競辦否認介選指控

綽號「小馬」的馬治薇曾任民眾黨桃園黨部發言人，正以獨立身分參選桃園市立委。馬治薇競選辦公室昨發聲明表示，馬治薇是單純、熱愛台灣的年輕人，絕無涉及任何危害國家社會的不法行為；這次在選舉前夕突發事件，令人不解但也不會屈服。聲明指出，相關細節涉及偵查不公開及證據保全，將適時再向社會大眾報告。

地檢指提供情報參選換資助

中央社引述桃園地檢署指，經檢察官訊問，發現馬於2023年4月初赴陸，結識對台工作單位人士，雙方商議由馬提供台灣政治情報及參選以換取資助。馬治薇自2023年4月、5月間多次赴陸，分別收受美金共1.5萬元，再於10月、12月多次前往大陸會面，隨後利用虛擬通貨隱密特性，收取泰達幣（USDT，與美金等值）8306元、1106元、9910元，作選舉所用。

桃園地檢署表示，該候選人還於選舉期間提供台灣調查情治人員資料、選舉相關資訊或受對方有關選舉活動之指示，而有受滲透來源資助、指示為參與公職人員選舉競選行為。桃園地方法院認為，該候選人涉犯反滲透法第四條之罪嫌重大，裁定予以羈押並禁止接見、通訊。成為首宗境外勢力虛擬貨幣介選案。

上周四以證人身分被傳喚的民眾黨桃園市黨部主委黃成峻，去年5月曾與馬治薇循「小三通」到福建湄洲島進香，他受訪表示沒暗助馬治薇競選，亦沒有到北京。

昨在台中陪同黨籍立委候選人蔡壁如掃街的柯文哲回答媒體提問時，表示起初馬治薇有申請參選立委，但中央委員會投票沒過，「後來發現她與中國關係太密切」，又稱不可能知道每個人的地方背景。

日前柯文哲到桃園造勢曾與馬治薇合影，馬治薇的facebook帳號上載「小馬跟阿北（柯文哲）在桃園」多張圖片宣傳。柯文哲對此表示「跑行程時什麼樣的人都可能站在旁邊」，當天是公開行程也很難避免，除非有安全疑慮國安局才有可能擋掉。

賴斥扶持「親中政權」 侯：民進黨沒招數

針對「介選」議題，民進黨總統候選人賴清德昨表示，大陸為了扶持「親中政權」不擇手段，無論是個人、團體或是台商都會遭受到壓力。賴清德說，只要台灣拒絕大陸「介選」、選擇民主的路線，就能告訴世界，民主才是唯一的道路。國民黨總統候選人侯友宜則說，他反對境外介入選舉，有的話就查清楚，認為民進黨選舉選到沒招數。

綜合報道

（台灣大選 倒數6日）

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相關字詞﹕立委選舉 民眾黨 桃園 台灣大選 虛擬貨幣

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