反腐片訪12落馬典型 前國足主帥李鐵「懺悔」

「李鐵的劉海還在」登熱搜後被禁

中紀委網站昨發布預告稱，為學習貫徹中共二十大精神，落實二十屆中央紀委二次全會部署，由中紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總台聯合攝製的電視專題片《持續發力 縱深推進》，將於1月6至9日晚8時檔在央視綜合頻道播出。中紀委介紹，專題片共4集，分別為《解決獨有難題》、《政治監督保障》、《強化正風肅紀》和《一體推進「三不腐」》，選取紀檢監察機關查處的12個典型案例，採訪紀檢監察幹部、有關審查調查對象及涉案人員、幹部群眾170餘人。

足球領域反腐部分，作為典型案例出鏡的杜兆才說：「在俱樂部老闆的利益的圍獵當中，有些隨波逐流了。」陳戌源表示：「我想深深地向全國球迷，真的要謝罪！」李鐵則稱「我是非常後悔的。還是要踏踏實實，也要走正路。」

自2022年底足壇掀起反腐風暴以來，中國足協高層連李鐵在內已有13人通報被查，現年46歲的李鐵在中國足壇享負盛名，曾效力英超球隊，並代表國家隊出戰2002年世界盃，掛靴後在2012年開啓教練生涯。李鐵被帶走受查前正出席職業級及A級教練持續教育培訓班，據稱當時前國腳楊晨、范志毅、李毅及前國青隊長宮磊均在場。

其他出鏡者包括二十大後「首虎」，人民銀行原黨委委員、副行長范一飛，他稱自己「又想當官又想發財，這是我很典型的一面，大錯而特錯」。另有應急管理部消防救援局前黨委委員、副局長張福生，二人都是任上落馬。張福生在鏡頭前表示，「說白了還是自己意志不堅定，收了不該收的錢」。

有獄中訪問 有留置室看守所

受賄9415萬餘元（人民幣，下同）、一審被判無期徒刑的廈門市人大常委會原主任陳家東亦出鏡懺悔。

根據訪問畫面顯示，拍攝地點有些位於留置室，有些在看守所，亦有已判刑官員在獄中出鏡，例如片中首次公布貪污及挪用公款近4000萬元、於去年3月被判14年的黑龍江省富裕縣龍安橋糧庫有限公司原總經理趙志明。