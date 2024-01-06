北京聞風：中共加碼文宣建設 ／文：鍾鳴九

一位不願具名的中共研究學者稱，文化建設工作本質是從全社會層面提升整體國家和民眾的生活方式水平。中共二十大後，其路徑逐漸清晰為，通過思想文化宣傳助推中國式現代化，以提升中華文明在世界的影響力。

宣傳部長會 高層出席增

學者：加速規管文宣工作

值得注意的是，與往年相比，今年出席全國宣傳部長會議的高層更多。中央政治局常委蔡奇、中宣部部長李書磊之外，全國人大常委會副委員長鐵凝、國務委員諶貽琴也出席會議。

北京學者稱，這意味着新一年宣傳思想文化工作的推進路徑將出現具體變化。全國人大和國務院高層的出席，不僅說明未來文宣領域的工作面將擴大，更重要的是，將進一步推進文化領域加速規範化、法制化。

回顧2023年，中共持續加大文化建設力度，將其置於強國建設、民族復興戰略部署的重要位置。過去一年，文化遺產保護傳承力度大幅增強，且強調與現實文化發展相協調。中國考古博物館和北京城市副中心的三大文化建築等建成開放；年輕人身著「國潮」元素服飾，流連於文化場所，已成常態；《長安三萬里》、《封神第一部：朝歌風雲》等影片深受觀眾喜愛，文旅市場也迎來爆發式復蘇。

「保護第一，開發第二」

李書磊在布置工作時也指出，要加強文化遺產保護傳承。有消息人士稱，當前內地強調「保護第一，開發第二」的少干預原則，注重在保護的基礎上研究利用好文化遺產。此前，中國人民大學北京通州校區建設讓步於路縣故城遺址保護，被視作正面典型，而某些城市以文化保護為名，實則拆除老城搞開發的做法，則遭到批評。

另外，去年底召開的中央經濟工作會議上明確提出「唱響中國經濟光明論」，也被認為是本次會議的一大重點，增強信心、凝聚共識亦是新一年文宣領域的重要任務。數據顯示，2023年中秋國慶假期，內地博物館接待的觀眾總量達6600萬人次；2023年，內地電影總票房為549.15億元人民幣，其中國產電影票房佔比超八成。分析人士認為，文化建設過程中的經濟追求與文化傳承保護完全能够實現完美結合。

文：鍾鳴九