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青海常委汪洋履新國務院副秘書長 內媒鬧烏龍

【明報專訊】人力資源和社會保障部周五（5日）公布，國務院任免一批國家工作人員。其中，任命汪洋為國務院副秘書長。人社部公布的任免消息中，未披露汪洋的具體身分。不過此汪洋是青海省委常委、省紀委書記，內地「上觀新聞」報道消息時，同時配上已退休的前全國政協主席汪洋的照片，擺出烏龍。

汪洋是近半年來，第六名新任國務院副秘書長。自2023年3月新一屆國務院領導班子產生後，國務院副秘書長經歷「六進五出」。

中新社報道，新任國務院副秘書長汪洋1969年出生，貴州鎮寧人，工學博士，高級工程師。曾在四川省交通系統工作多年，任職四川省交通運輸廳廳長、交通運輸部總工程師、副部長等。2022年2月，由省交通運輸部黨組成員、副部長，轉任青海省委常委、省紀委書記，同年5月當選省監察委員會主任，直至此番履新。

汪洋在青海任職期間，曾處理「6名領導幹部在培訓期間違規聚餐飲酒、一人死亡」案件。事件發生後，5名幹部被問責。

李保俊任民政副部 未見胡錦濤子

國務院同時任命李保俊為民政部副部長、董昕為國家廣播電視總局副局長、秦玉雲為國家糧食和物資儲備局副局長、李雲卿為國家林業和草原局副局長、林振義為國家檔案局副局長。外界近日盛傳的前國家主席胡錦濤之子、麗水市委書記胡海峰升任民政部副部長，此次任命未見「落實」。

相關字詞﹕國務院 胡海峰 汪洋 人事任免

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