白宮促外部尊重台人意願 讓能放心投票

美國之音報道，針對台灣當局一直指摘大陸干預選舉，科比表示他無法證實有關干擾台灣選舉的個別報道；美方尊重台灣的民主制度，尊重台灣人民的意願，就自己政府治理方面做決定，「我們不希望任何其他行為體（actor），無論是國家還是別的行為體干預這次選舉」。

科比稱希望台灣選舉能自由、公正和透明，美方會盡可能密切關注選舉。「重要的是，當台灣人民前往投票站投票時，他們感到安全，感到放心，知道自己的選票很重要，而且選票能得到適當的統計。」

台行政院長：國安掌握陸介選情况

對於大陸氣球飛越台灣上空，台灣行政院長陳建仁表示，國安單位一直很好地掌握大陸「介選」情况，檢調單位也會根據事實證據，嚴謹查辦相關事件。

中央社報道，行政院副院長鄭文燦昨受訪時提到，大陸「介選」手段可分為認知作戰、經濟脅迫、灰色軍事行動常態化等做法。另外還有假借招待台灣基層旅遊，想要影響台灣選舉、滲透組織。

新加坡《聯合早報》指出，對台「介選」的不止北京。歷次台灣總統選舉前，候選人按慣例都要到美國「面試」。但很少人說美國「介選」，並且這種介入得到了台灣政治人物的主動配合，因為誰都需要美國支持。

（台灣大選倒數7日）