粵4地放氣象氣球 台4日偵10個 專家指「政治風向球」介選 陸推北斗探空系統料常態化

台灣國防部昨（5日）通報，1月4日上午偵獲1枚大陸高空氣球越過「海峽中線」，在台灣以北海域上空消失。台軍連續4天共偵獲大陸10枚氣球越過「海峽中線」（見圖），包括1月3日偵獲3枚（其中1枚進入台島後在中央山脈上空消失），1月2日偵獲4枚（兩枚穿越台島、1枚在中央山脈上空消失），元旦偵獲兩枚（1枚穿越台島）。

與台灣國防部的「氣象氣球」判斷一致，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲也認為有關氣球是一般氣象氣球，基本上沒有直接威脅。蘇紫雲分析，大陸氣球應該是從廣東一帶放出，順着西南風飛來，進入台灣上空「傳達政治信號」，可說是「政治風向球」，用意是想影響台灣大選。

晨晚都放 數據應用涵衛星遙感

同時，台灣輿論也一直猜測氣球活動與解放軍有關。本報發現，氣球增加或牽涉大陸最新氣象探測系統啟用運行。中國氣象局官網披露，廣東清遠、陽江、河源、汕頭4個國家高空氣象觀測站（探空站），元旦上午同時放出探空氣球。現場圖片顯示，該白色氣球約2米高，尾部繩子吊有北斗探空儀，高空資料會即時傳回中國氣象局氣象大數據雲平台「天擎」系統。

清遠國家高空氣象觀測站高級工程師董福鎮說，從元旦開始，當地將一天早晚兩次放飛北斗探空氣球。《中國氣象報》指出，中國正全面推進北斗探空系統建設，廣東4個探空站去年11月25日開始試驗放飛北斗導航探空儀氣球。廣東氣象部門已將北斗探空資料常態化應用於氣象預報、數值預報、衛星遙感等領域。

中國氣象局氣象探測中心基地室副主任郭啟雲表示，北斗探空系統具備「平漂探空」能力，實現放飛一次氣球就能獲取約6小時的高空連續觀測資料。北斗探空系統建成後，每個（氣球攜帶的）探空儀傳回的資料能被不同的地面接收站同時接收，實現國家級資料庫即時傳輸。《錢江晚報》曾報道，大陸每次放飛探空氣球綜合成本約1000元人民幣，飛到高空後會自爆，氣象部門也不會回收。

地理教師：氣流影響 穿台不奇怪

廣東一名資深地理教師對本報表示，簡單來說，大氣對流層地面與高層氣流呈相反方向，北半球中低緯度冬季地面吹東北風時，高空是相反的西南氣流。該教師稱，粵閩等地的氣象氣球上升到對流層高空後，就會往東北方向走，所以氣球出現在台灣周邊高空不奇怪，沒必要想成「介選」。

（台灣大選倒數7日）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676