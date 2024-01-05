駐京周記：窮遊「特種兵」 兩天走一城

也許因疫時不能出遠門，也可能因近兩年網紅城市的興起，自詡「沒錢沒時間」的內地年輕人，趁短暫休息到熱門地點瘋狂打卡的「特種兵式旅遊」成為爆款。48小時不休息已是「特種兵」常態，「上車補眠，下車狂飈」是他們旅遊的態度，兩天打卡幾十個景點和美食不成問題，行程安排甚至精確到分鐘。每到一個城市，繞開大型景點、高檔酒店，只往小巷子裏鑽，省錢也是「特種兵」的目的。

調查：特種兵八成大學生

3日遊人均花400元

《2023中國旅遊業發展報告》數據顯示，「特種兵旅遊者」85%以上為在校大學生，旅遊時長多為2到3天，佔約54.7%。其中約81.2%「特種兵旅遊者」結伴出遊，整體人均旅遊花費約為424元（人民幣，下同），低於「五一」期間全國遊客人均花費540.35元。

剛過去的元旦假期，北京也被「特種兵」擠滿。據北京市文化和旅遊局公布數據，元旦3天北京170個景區（地區），累計接待遊客483.4萬人次，累計營業收入32471.1萬元。平均每人花費67元左右。除了免費景點，北京各處不知名的巷子，都被「特種兵」發掘，一些北京本地人都要跟着「特種兵」的攻略走遍京城。

社媒湧省錢攻略

在社交媒體上搜索類似北京特種兵旅遊，不乏「兩天遊遍北京11個景點」、「1天吃遍北京」等抓人眼球的攻略，裏面內容都是博主親身體驗，也非常翔實有趣。連巷尾手工藝品小店裏什麼東西便宜划算都標註得清清楚楚。

有北京某知名包子舖老闆對記者表示：「元旦期間很多打卡的小年輕，來店裏也不為吃飽，幾個人點一份套餐，一看就是窮遊的學生。」除了假期外，平日食客多是社區居民和老年旅行團。老闆還說，若自己年輕20歲，也一定加入「特種兵式旅遊」的行列，去其他城市轉轉。

沒錢沒時間的年輕人，用「特種兵旅遊」的方式，向世界展現他們的想法。「趁年輕，多走走」，未來一定會有更多年輕人加入這場青春旅行。

駐京記者 王佩凡