巴基斯坦擬購華產隱形戰機殲31

據「阿拉伯新聞網」報道，巴基斯坦空軍參謀長巴伯爾在2日舉行的巴基斯坦空軍新裝備啟用儀式上，列舉了最近入列的新型飛機，包括殲10C戰機、C-130H運輸機、空客A319和波音737客機等，此外巴基斯坦空軍還引進了現代雷達和多種無人機系統。

巴伯爾強調，通過從友好國家的快速引進和強化國產化措施，增强巴基斯坦空軍力量。巴伯爾說，「購買殲31隱形戰機的基礎已奠定，在可預見的未來，殲31隱形戰機將成為巴基斯坦空軍機隊的一部分」。不過他並未進一步透露採購時間表等具體細節。

料成中國隱形戰機外銷首單

巴基斯坦現有20架中國製殲10C「猛龍」戰機，另外還有與中國聯合研製的149架JF-17「梟龍」戰機。倘若獲得殲31「鶻鷹」隱形戰機，將顯著增強防區突防能力，並會逐漸淘汰美製F16機隊，巴空軍現有75架F16戰機。這亦將是中國隱形戰機首獲外銷訂單。

殲31是中航工業早年推出的FC31外貿型隱形戰機，曾在珠海航展公開展示。殲31是雙引擎隱形戰機，採用DSI進氣道設計，有效減少雷達橫截面積並提高發動機氣流穩定。該機也是中國研製的第二款隱形戰機，讓中國成為美國外第二個擁有兩款隱形戰機的國家。