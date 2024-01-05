政治局常委會：完善黨全面領導

二十大後5黨組首工作匯報

新華社報道，會議認為，中共二十大以來，全國人大常委會等5家黨組堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定維護黨中央權威和集中統一領導，認真學習貫徹落實黨的二十大精神，圍繞黨和國家工作全局履職盡責，切實加強黨組自身建設，認真履行全面從嚴治黨責任，為推動經濟發展、保持社會穩定作出了積極貢獻，各方面工作取得了新成效。此外，在中央政治局、中央政治局常委會領導下，新一屆中央書記處積極主動作為，認真履職盡責，在推動黨中央決策部署落實、加強黨內法規制度建設、指導群團建設和改革等方面做了大量有效工作。

會議強調，今年是新中國成立75周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，全國人大常委會、國務院、全國政協、最高法院、最高檢察院黨組要緊緊圍繞推進中國式現代化這個「最大的政治」，在黨中央統一指揮下形成合奏，緊扣一個「實」字抓好黨的二十大戰略部署的貫徹落實。在新的一年，中央書記處要圍繞中央政治局、中央政治局常委會部署要求，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，立足自身職責，強化政治擔當，扎實履職盡責，提高議事辦事水平，突出重點、抓好落實，繼續完成好黨中央交辦的各項任務。