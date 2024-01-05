財長：擴財政支出 促經濟回升

能省則省 「集中財力辦大事」

《人民日報》昨刊出藍佛安就當前經濟形勢答問，藍佛安表示，積極的財政政策適度加力、提質增效，是今年財政政策的總基調。要確保財政總支出規模增加，更好發揮拉動內需、促進經濟循環的作用，形成對經濟社會發展的必要支撐。此外，要合理安排政府投資規模，發揮帶動放大效應。推進財政管理，把同樣的錢花出更大成效，同時加強與其他宏觀政策協同聯動，提升支持高質量發展的效果。

藍佛安稱，要在落實過緊日子要求上下功夫，「可以省的錢都省下來，不該花的錢一分都不亂花」，集中財力辦大事。同時深入展開財政承受能力評估，有效應對風險隱患，確保財政行穩致遠。

李强湖北調研 促發展生產力

另據新華社報道，國務院總理李强2至3日在湖北調研時稱，要全面落實中央經濟工作會議部署，以只爭朝夕、奮發有為的精神狀態，從頭抓緊，幹在實處，加快發展新質生產力，在高品質發展上邁出新步伐，推動今年經濟工作開好局。

國家發改委官網公布，發改委2至3日在福建晉江市組織召開「創新發展『晉江經驗』，促進民營經濟高質量發展會議」，以國家主席習近平主政福建時提出的「晉江經驗」向民企喊話強調，中國經濟「回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變」，支持民營經濟發展是中共中央一貫方針，鼓勵民企「堅定信心、砥礪奮進」。