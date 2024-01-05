明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

財長：擴財政支出 促經濟回升

【明報專訊】財政部長藍佛安就新一年財政政策指出，將適度擴大財政支出規模，促進經濟持續回升向好，同時做到「不該花的錢一分都不亂花」，集中財力辦大事。

能省則省 「集中財力辦大事」

《人民日報》昨刊出藍佛安就當前經濟形勢答問，藍佛安表示，積極的財政政策適度加力、提質增效，是今年財政政策的總基調。要確保財政總支出規模增加，更好發揮拉動內需、促進經濟循環的作用，形成對經濟社會發展的必要支撐。此外，要合理安排政府投資規模，發揮帶動放大效應。推進財政管理，把同樣的錢花出更大成效，同時加強與其他宏觀政策協同聯動，提升支持高質量發展的效果。

藍佛安稱，要在落實過緊日子要求上下功夫，「可以省的錢都省下來，不該花的錢一分都不亂花」，集中財力辦大事。同時深入展開財政承受能力評估，有效應對風險隱患，確保財政行穩致遠。

李强湖北調研 促發展生產力

另據新華社報道，國務院總理李强2至3日在湖北調研時稱，要全面落實中央經濟工作會議部署，以只爭朝夕、奮發有為的精神狀態，從頭抓緊，幹在實處，加快發展新質生產力，在高品質發展上邁出新步伐，推動今年經濟工作開好局。

國家發改委官網公布，發改委2至3日在福建晉江市組織召開「創新發展『晉江經驗』，促進民營經濟高質量發展會議」，以國家主席習近平主政福建時提出的「晉江經驗」向民企喊話強調，中國經濟「回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變」，支持民營經濟發展是中共中央一貫方針，鼓勵民企「堅定信心、砥礪奮進」。

相關字詞﹕中國經濟 發改委 人民日報 財政部長 李強

上 / 下一篇新聞