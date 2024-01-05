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學者指GDP保5%具挑戰 多地表態「跳起攀高」 蔡奇：增輿論引導 唱中國經濟光明論

【明報專訊】地方兩會將在本月密集召開，全國各地今年的經濟發展目標備受關注。多地政府近期陸續召開地方經濟工作會議，積極表態「跳起攀高」，有地區認為今年國內生產總值（GDP）年增率目標應較去年高，學者與國際機構則普遍認為，今年經濟增長「保5」仍是挑戰。此前新浪微博曾被指禁財經博主發表唱衰經濟言論，稱違者將「觸及紅線」。政治局常委蔡奇前天（3日）則在全國宣傳部長會議上强調，要加強正面宣傳和輿論引導，「唱響中國經濟光明論」。

據新華社報道，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇周三（3日）出席中共全國宣傳部長會議時提出，「要圍繞增強信心、凝聚共識建構主流輿論新態勢，持續加強正面宣傳和輿論引導，唱響中國經濟光明論」。

微博通知唱衰經濟「觸紅線」

此前網傳圖片顯示，新浪微博上月14日通知財經領域KOL，切勿發表唱衰經濟的言論，否則將觸及紅線。國家安全部則於上月15日發文強調，經濟安全是國安重要部分，將打擊懲治經濟安全領域危害國安的違法犯罪活動。

中央經濟工作會議強調，今年中國經濟要堅持穩中求進，路透社此前引述消息稱，多數與會者同意將經濟成長目標（GDP年增率）設為5%左右，與去年持平。

「第一財經」報道，中央經濟工作會議落幕後不久，各地經濟工作會議隨即登場，並積極表態支持中央政策方向，強調在考慮經濟發展本身面臨的內在壓力與實際情形下「跳起攀高」。

去年年底，重慶市召開經濟工作會議，市委書記袁家軍表示，要保持定力、增強信心，「確定跳一跳、夠得着的目標」，形成全市「心往一處想、勁往一處使」的局面；江蘇省委經濟工作會議則強調，經濟目標不僅要體現在經濟成長量的貢獻，還要體現在發展品質效益的領先、產業與科技的支撐、國際市場地位的穩固。上月19日召開的廣東省委財經委會議提出，要科學制訂經濟發展目標，爭取實現更好結果。

此外，也有的地方認為應將2023年成長目標訂為今年的目標，並在實際政策推動下，爭取更好結果。重慶綜合經濟研究院研究員易小光向「第一財經」表示，2024年經濟的總體態勢還是保持穩中向好的趨勢。2023年主要是「恢復性增長」，從重慶來看，經濟持續回升，全年GDP增長預計約6%。2024年目標應為在2023年恢復增長的基礎上再促進復蘇，朝該方向努力。

消費遜預期房地產動盪

分析：續影響今年經濟

然而有分析認為消費復蘇不如預期，加上房地產市場動盪帶來的衝擊，預計都將持續對於今年的經濟情勢造成一定的影響。《每日經濟新聞》引述平安證券首席經濟學家鍾正生分析，預計今年中國的經濟成長率為4.8%，「若要實現5%左右的成長目標，需要鞏固民眾收入復蘇趨勢，促進消費持續回溫」。

國際機構則更保守，國際信評機構標準普爾預測中國經濟成長率為4.6%；日本經濟新聞社和旗下金融資訊服務捷訊（QUICKCorp）的經濟學家經估算亦推測，中國2024年實際經濟成長率約為4.6%；世界銀行報告則預測，今年中國經濟放緩，成長率4.5%。

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相關字詞﹕蔡奇 經濟復蘇 地方兩會 中國經濟

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