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藍營再提藍白合 柯文哲批不可信

【明報專訊】 國民黨陣營再釋放「藍白合」信號。該黨副總統候選人趙少康稱，若國民黨重返執政，願意與民眾黨總統候選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘討論內閣人事。國民黨總統候選人侯友宜昨表示，聯合政府勢在必行。不過柯文哲稱這是「為棄保鋪陳」。

綜合中央社、《聯合報》報道，趙少康前日接受台媒訪問時提到，在野黨的目標是下架民進黨，本來就應該合作，讓選票集中才有機會執政，分散的話選票就浪費了。針對聯合政府一說，他稱聯合政府的想法最早由柯文哲提出，侯友宜也同意並在協議上簽名；如果國民黨重返執政，願意與柯文哲甚至是郭台銘共同討論內閣人事，不只是各部會首長，行政院長的人選也能一併討論。

倘當選 招柯郭組內閣

柯：為棄保鋪陳

侯友宜早在周一受訪時，曾稱藍白兩黨去年簽署的藍白合六點共識仍適用，並承諾若當選，組織聯合政府勢在必行。侯友宜去年12月30日在總統候選人辯論會上，邀請柯文哲加入新台灣政治改革運動。由於侯友宜在多數民調中仍落後民進黨候選人賴清德，這番表態被認為是拉攏民眾黨支持者的方法。

柯文哲對國民黨釋出的善意態度冷淡，他昨天表示國民黨沒有誠信，「現在玩的把戲就是為棄保鋪陳」。

侯友宜昨天繼續拜票行程，一早在台北市長蔣萬安陪同下，到台北農產公司批發市場向攤商拜早年。侯友宜在競選辦公室召開記者會時，被問到在野合作一事，他稱藍白合討論時，答應成立聯合內閣。他指出自己說一就是一、有誠信，聯合政府勢在必行，一定用人唯才，給民眾清廉、有效率的政府。

（台灣大選 倒數8日）

相關字詞﹕下架 台灣大選 侯友宜 藍白合

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