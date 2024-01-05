賴清德遭影射 綠營：典型介選 託律師提告 國台辦：造謠掩醜行

據《聯合報》報道，台最高檢察署嚴查赴大陸受招待等介選案件急增，逆滲透法偵辦案件從4年前的0宗，增至上月29日的85宗、155人涉案。台法務部上月28日在行政院會報告，稱會全線清查境外勢力介選人員、全力偵辦境外介選案件，據報更將新住民列為調查首位。

嚴打介選 據報重點查新住民

台最高檢察署昨發聲明指出，檢察機關調查介選案件，是確保選舉的正當性與公正性，「法律之前人人平等」，從未鎖定特定族群為對象。

同時，近日民進黨新北市立委候選人羅致政陷入私密影片疑雲，他稱該片是「深偽影片」，直指此事是「大陸介入選舉」。民進黨另一立委候選人張宏陸被指控全家都在大陸經商，包括兄弟姊妹與妻子，他亦否認。賴清德競選總部前日舉行「中國介選再升級！國民黨繼續假裝看不見」記者會，指張、羅兩事，顯然是大陸介選的最新案例。除了兩名立委，日前國民黨不分區候選人謝龍介、前立委邱毅在網絡節目中，影射賴清德有私生子。賴清德競總說已委託律師提告，稱「這又是典型的中國介選手段」。

柯批「抗中保台」無新意

據新華社昨報道，針對民進黨立委候選人陷入私密影片疑雲回應，大陸國台辦發言人陳斌華表示，民進黨許多政治人物，企圖造謠炒作大陸介選，掩蓋醜行轉移焦點，說「這種爛招用多了，只會貽笑世人，也騙不了台灣民眾」。

民眾黨的柯文哲昨出席活動時批評，民進黨將「抗中保台」「芒果乾」（亡國感）一路打到底，也沒其他招數，「民進黨就是靠反中得選舉，國民黨每次都想要靠中」。

除了在島內，台外長吳釗燮昨在英國《經濟學人》雜誌刊登文章，指控北京「正作出前所未有的努力，干預台灣的民主進程」。吳釗燮稱，這些舉措的目的是贏得關鍵少數搖擺選民的支持，指出這次選情緊繃，大陸很可能如願。吳釗燮表示，台灣將在選後不久對外發布分析報告。

綜合報道

（台灣大選 倒數8日）