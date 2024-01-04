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保安殺海歸外賣員 引「就業難」「底層互害」熱議

【明報專訊】山東青島上月發生一宗外賣騎手因送餐糾紛遭屋苑保安刺死事件，近日內地媒體報道死者身世，他曾花費逾百萬元（人民幣，下同）留學澳洲，歸國6年卻沒有正職，結果送了6天外賣便告身亡，而父母當年供他讀書的債項仍未還清。死者遭遇引發輿論熱議「底層互害」和青年就業難社會現象。

《三聯生活周刊》前日報道，案發上月5日，外賣員李越凱到青島市李滄區中海國際社區一里城小區送餐，與門口的趙姓保安發生衝突，結果被對方連刺數刀。李越凱送院搶救不治。據公安通報，趙姓保安已被刑事拘留。

報道指出，雙方衝突緣於該屋苑嚴禁外賣員騎車進入，但外賣平台有嚴格時間限制，外賣員超時被投訴會被罰款，保安未按制度行事也要被公司罰款，「這成為了很多小區保安與騎手起矛盾的原因」。

李越凱是吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市人，終年32歲，他是家中老大，還有個在讀大學的弟弟。李父在飯店打工，母親當保母，兩人月入共7000元。但仍將李越凱送到澳洲留學，修讀心理學，花費一百多萬元，這筆錢至少有一半為借款。

死者百萬元負笈澳洲 回國6年無業

李越凱的親戚表示，李越凱五六年前從澳洲回國，之後一直沒有找工作。他喜歡木工，想拍短片做自媒體推銷家具，無奈一直沒有起色。一個月前，他邀請李到青島，幫忙從事旅遊業。近期對方估計因缺錢而去送外賣。這名親戚還稱，李性格內向，自稱不打算戀愛和結婚，「只希望經濟上取得一點成績」，因為「父母有經濟壓力」。

各為飯碗 學者嘆被迫「零和博弈」

死者身世在網上披露後，引起熱議。不少人慨嘆青年「就業難」，回國只能送外賣，以目前國內經濟狀况，還不如留在外國做藍領。也有人稱，外賣員和保安都忠於職守，但都成為犧牲品。

中國人民大學公共管理學院教授馬亮在微博撰文稱，感受到「底層互害」的悲涼與無奈，以及治安管理的眾多問題，「當保安和騎手被推到你死我活的零和博弈時，我們應該穿透的問題是，誰為小區封閉管理負責？誰可以讓外賣平台的演算法盤剝止步？」

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