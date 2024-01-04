福建艦繫泊亮相 專家料明年服役

央視《新聞聯播》播放全軍回應軍委主席習近平2024年新年賀辭，福建艦在節目亮相。該艦軍官尹洪新上校表示，「我們始終牢記主席重託，奮力投身航母事業，按計劃穩步推進繫泊試驗，新的一年，我們將只爭朝夕，頑強奮鬥，力爭早日形成戰鬥力，向着如期實現建軍100年奮鬥目標奮力前行」。

艦島已裝電子設備

3電磁彈射軌道全曝光

在3秒鏡頭內，顯示福建艦艦尾甲板停放1架殲15艦載機，艦體左舷被熏黑，可見已進行多次輔助動力測試，艦島上電子設備基本安裝完畢，煙囪上還有腳手架。福建艦電磁彈射裝置上的施工棚已拆除，3條彈射軌道清晰可見。

「觀察者網」軍事撰稿人晨楓比較福建艦與美軍最新核動力航母「福特號」，指出福建艦前甲板兩側「吊着」一圈走廊，可觀察甲板上的飛機，便於人員走動；而福特號傳統軟質「籃筐」僅為甲板人員逃生而設。另外，福建艦兩側飛行甲板下空間比福特號大。

福建艦於2022年6月17日下水，國防部去年11月30日稱福建艦正展開繫泊試驗。內地軍事評論員石宏表示，從公開3條電磁彈射軌道，可看出該艦已進入建造尾聲；除了部分艦上設備仍未安裝、甲板上劃線未完成，該艦基本上已完工。