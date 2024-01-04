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賴籲投票「粉碎介選」 侯斥靠抹紅騙選票

【明報專訊】2024大選有關「介選」議題連日升溫，藍綠以此攻防。民進黨總統候選人賴清德呼籲選民用選票「粉碎中國介選」，藍營立法院黨團則質疑台灣國安單位日前利用五月天事件「介選」。

中央社報道，賴清德昨在台北小巨蛋啓動全台催票行動，就同黨立委羅致政指控遭大陸造假影片攻擊表示，「中國不是第一次介入台灣選舉」，但這次最嚴重、不擇手段，無論威脅利誘、抹黑，或用假資訊影響選舉，民眾都可清楚看得出。他表示，「要粉碎中國介入這場選舉，最好的手段就是絕對不讓中國支持的人當選」，否則台灣民主將蕩然無存，「就好像在選特首」。

國民黨總統候選人侯友宜昨在新北永和、新店、三峽等地車隊掃街，上午在永和保福宮參拜後受訪表示，反對境外介入台灣選舉，但民進黨不要製造不實消息，更重要的是不要抹紅別人。侯友宜說，民進黨一直在抹紅他，說他親中，但他兩代人守護台灣，質疑綠營選舉只有靠這招，是在騙選票。

批國安藉五月天介選

藍營被質疑不譴責陸

外媒近日引述台灣安全官員稱，樂團五月天遭大陸施壓，國民黨團昨在立法院召開記者會，質疑民進黨把國安單位當「介選」工具。民進黨團副書記長洪申翰則說，中共長年透過各種方式對台灣「介選」，國民黨似乎不譴責，還想向潛在受害者施壓，讓人感到非常疑惑。

（台灣大選 倒數9日）

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