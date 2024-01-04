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台掀氣球介選憂慮 京稱和戰抉擇 兩日4陸高空氣球穿台 經4空軍基地

【明報專訊】台灣2024大選倒數第9日，島內輿論再度炒熱大陸「介選」（介入選舉）議題，甚至出現「氣球介選」疑雲。台灣軍方連續兩天偵測到合共4個大陸高空氣球橫穿台灣本島，有一個更在中央山脈失去信號，軍方警示若氣球「搭載生化武器或火種」後果不堪設想，台專家認為是大陸灰色作戰的一環。北京則發布對台官員新年寄語，繼續強調台灣這次選舉是「和平與戰爭、繁榮與衰退」的抉擇。

今年元旦晚上9時31分及10時40分，台灣國防部各偵獲1枚氣球踰越海峽中線，高度超過3萬呎，其中1枚穿越台島，最後在前日凌晨零時43分消失。

台灣國防部昨再發布，前日上午8時27分至晚上6時41分，共偵獲4枚大陸高空氣球踰越海峽中線，分別於台中清泉崗西南面及基隆西北面被發現，高度介乎1.2萬至2.4萬呎，向東北飄行，最後一個到當天晚上7時許消失。

1枚消失中央山脈上空 台軍警惕

根據軌迹圖，其中3枚氣球飛臨台灣中部，2枚在西太平洋消失、1枚在中央山脈上空消失。台國防部指，短時間接連有4枚高空氣球穿越台灣本島，更有在中央山脈未知是墜毁或其他因素失去信號狀况，「若空飄氣球搭載生化武器或火種，則後果不堪設想，相當值得國人留心注意」。

台專家料氣象用 指灰色作戰

美國之音報道，有關氣球所經之處包括台灣的清泉崗、花蓮、嘉義、台南等4處空軍基地。報道認為，氣球接連兩天穿越台灣，讓人聯想恐怕是對台灣選舉的一種干預手段。台灣東森新聞引述國防院助理研究員許智翔表示，涉事氣球應該是氣象用的探空氣球，但突然頻繁騷擾，尤其當大選進入倒數，事件恐怕並不單純，可能也是灰色作戰的一環。

台灣國防部最早於2023年12月8日發布大陸高空氣球「擾台」偵獲信息。對於是否會擊落，台灣軍方稱將視乎性質、高度、可能危害性等，採取適切應處手段；同時通報民航單位、確保飛航安全。

張志軍促台人站「歷史正確一邊」

大陸方面亦對台加強喊話與宣傳力度，國台辦主任宋濤、海協會會長張志軍近日都在《兩岸關係》雜誌2024年第1期上發表新年寄語。宋濤表示今年將堅持「和平統一、一國兩制」方針，堅持「九二共識」，堅定不移反對「台獨」，「祖國終將統一，也必然統一」。

張志軍更直接點明，即將舉行的「台灣地區兩項選舉」（總統、立委選舉），是和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的重要抉擇，廣大台灣同胞要站在歷史正確的一邊，為推動兩岸關係重回和平發展正軌做出「堅定正確的選擇」。

中新社昨亦刊發北京台協會長陳文錧專訪，他指大陸仍是最適合台商發展的市場，「心明眼亮的企業家必然不會放棄大陸市場」。

（台灣大選 倒數9日）

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