伊利成立人武部管理民兵「戰時應戰」

內蒙非公企業首設

據《內蒙古日報》報道，呼和浩特市委書記包鋼上周五（去年12月29日）主持伊利集團人武部揭牌儀式，內蒙古軍區政委楊小康、自治區常務副主席黃志強揭牌，三人都是內蒙古黨委常委。黃志強在講話中提出，「希望伊利集團武裝部要牢記職責使命，不負關懷厚愛，發揮黨管武裝的政治優勢和強大威力，打造全區基層武裝部建設的示範樣板，把武裝部建設得和伊利品牌一樣，叫得響、品質好」。

報道指，在伊利集團設立人武部，建設一支「平時服務、急時應急、戰時應戰」的國防力量，是自治區黨政貫徹「習近平強軍思想」的重要舉措。

國防部發言人吳謙去年10月26日回應多間國企成立人武部的問題時稱，中國國防是全民的國防，民兵制度是中國基本軍事制度，中國公民和企業事業組織、社會組織，都應依法參加民兵組織、開展民兵工作。

內地在10年前曾有一波建立民企人武部活動，當時的解放軍總政治部在2014年3月曾聯同各部委制定《專職人民武裝幹部工作規定》，允許非公有制企業設置人武部，負責管理企業民兵、民兵武器裝備，協助徵兵動員等。