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中泰3月起永久互免簽證 泰首相：推動旅業 提升兩國關係

【明報專訊】受到中國經濟放緩、東南亞詐騙集團新聞影響，中國遊客回流泰國不如預期，泰國首相賽塔（Srettha Thavisin）昨（2日）宣布，泰中兩國將從今年3月起永久互免對方公民簽證，並稱這一措施不僅將對泰國旅遊業起到積極推動作用，同時也體現出兩國友好關係的進一步提升。

新華社報道，賽塔當天主持今年首次內閣會議後宣布，從上一波泰國宣布中國遊客赴泰免簽後，泰國和中國兩國相關官員持續協商關於永久的免簽互惠政策，最終決定自2024年3月1日起對中國公民實施永久免簽政策。中國外交部同日證實，稱有關措施符合兩國人民的根本利益，目前雙方主管部門正就具體事宜密切溝通，期待有關安排早日落地生效。

旅遊平台「泰國」搜索量飈

潮新聞報道，消息發布半小時後，旅遊服務平台同程以「泰國」為主題詞搜索量較前日上漲158%。飛豬顯示，免簽新政宣布1小時內，泰國機票搜索量瞬間暴增超兩倍。攜程的上海至曼谷、北京至曼谷等航班搜索量瞬時驟增40%以上；該平台國際版泰國站點上，「中國」關鍵詞的搜索熱度環比一小時前增長超80%。

觀光業是泰國經濟成長的命脈，中國遊客更是泰國觀光主力。在新冠疫情爆發前的2019年，外國旅客赴泰人次達3980萬，中國遊客佔1098萬人次。為讓旅遊業在疫後復蘇，泰國內閣會議去年9月13日決定，對中國遊客實施為期5個月免簽政策至2024年2月29日。泰國媒體The Nation報道，當局原先樂觀預測去年中國旅客可達500萬到700萬人次，但去年赴泰中國遊客只有270萬人次。

《中國新聞周刊》報道，作為「星馬泰」3國中曾經最適合「窮遊」的泰國，正在悄然變貴。不少今年去過泰國旅遊的中國遊客表示，泰國當地的部分五星級酒店，前些年可能500元（人民幣，下同）就能住一晚，但是現在要1000至1200元，就連騎大象、坐的士、甚至給服務人員的小費等，都有不同程度升幅。此外，業內分析泰國與港澳、日韓是內地客出境遊熱門目的地前列，泰國受追捧也直接分薄其他地區客源。

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