台選民調封關 主流「綠一藍二白三」 最後10天衝刺 各黨全力掃街拜票

台灣中央選舉委員會昨提醒，今天起不能以任何方式發布、報道、散布、評論或引述任何有關候選人或選舉的民意調查資料，違者可是會處10萬以上、100萬以下新台幣的罰鍰（罰款）；政黨、候選人及其受僱人、代理人還會加重。中選會昨同時公告立法委員選舉候選人名單。

包括Ettoday、TVBS、美麗島電子報、鏡新聞、台灣民意基金會、聯合報、三立電視等媒體及機構的封關民調顯示，「賴蕭配」全數居於領先，不過儘管各家民調排名相同，呈現出的情况仍有相當差距。如Ettoday、TVBS顯示國民黨侯友宜、趙少康的「侯康配」緊咬「賴蕭配」，民眾黨柯文哲、吳欣盈的「柯盈」被拉開距離；美麗島電子報是「賴蕭」獨走，大幅領先「侯康」，而「侯康」又大幅領先「柯盈」。其他幾間民調，則「賴蕭」領先幅度和「侯康」與「柯盈」的差距相仿。

各個政黨也全力衝刺，進行大規模掃街拜票。國民黨昨晨在全台1139個路口拜票，總統候選人侯友宜、黨主席朱立倫與台北市長蔣萬安上午7時30分就分別現身新北和台北街頭，副總統候選人趙少康也挺進桃園。

侯拋選後仍設聯合政府 柯：沒得談

民眾黨總統候選人柯文哲與副手吳欣盈昨亦從位於新北的競選總部開始，啟動「全台大車掃」。對於侯友宜前日拋出「藍白合」簽署的6點協議仍算數，選後一定會成立聯合政府的說法，柯文哲表明立場和國民黨「沒得談」，抨擊侯友宜是「被中共支持的人」。侯友宜回應稱「己所不欲勿施於人」，趙少康則反駁柯「選到腦筋不清」，重申若當選任內絕對不談統一，「這輩子大概都不可能談統一，幾十年、幾百年以後再說，而且中國在香港胡作非為，搞得一蹋糊塗，還關押香港壹傳媒集團創辦人黎智英，應趕快把黎智英放出來，請柯文哲照我的話講一遍，看看柯文哲敢不敢」。

賴遭支持者強吻 國安加強警衛

民進黨總統競選總部也公布倒數10天催票計劃，包括22縣市同步站路口，「賴蕭」今日將在台北小巨蛋與新北板橋路口拜票，開啓21場大型造勢，8日起從南北兩端開始「全台大車掃」。賴清德昨到雲林、嘉義輔選時表示，大陸若沒有放棄武力攻打台灣，台灣就要做好準備，避免對岸「輕舉妄動」。賴在嘉義縣水上鄉璿宿上天宮參拜時，一名女支持者與他自拍後，突然上前親吻其右臉頰，引得賴清德一臉錯愕。台國安局隨後指出，會要求勤員嚴密警衛部署，強化近身防衛與應變，也呼籲民眾避免熱情過激行為。

綜合報道

（台灣大選 倒數10日）

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