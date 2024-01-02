去年票房549億 國產片佔八成

頭十均國產 暑期檔創新高

內地電影票房在2019年為642.66億元，2022年受疫情影響，跌至300.67億元，去年電影市場有所回暖。全年票房過億元影片共73部，其中，國產影片50部，票房排名前十位均為國產影片，包括《滿江紅》、《流浪地球2》、《孤注一擲》、《封神第一部：朝歌風雲》等作品。

春節檔（賀歲檔）、五一檔、暑期檔表現良好。2023年賀歲檔7天票房67.58億元，位居中國影史同期總票房第二；五一檔共有17部新片上映，票房共計15.19億元，位列歷年檔期第三；暑期檔票房首次突破200億元，觀影人次為5.05億，創中國影史暑期檔票房新高、觀影人次新高。

中國電影觀眾滿意度調查結果顯示，2023年賀歲檔觀眾滿意度得分87.1，按年增長1.8分；五一檔電影觀眾滿意度得分83.3，為近年來同期調查的賀歲及五一檔期滿意度最高值；暑期檔電影觀眾滿意度得分84.5，有6部影片滿意度超84分，數量及佔比居歷年同期之最。