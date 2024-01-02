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話你知：共同抗蘇促成建交 南海台海漸結嫌隙

【明報專訊】中華人民共和國成立時，世界處於以美蘇為首的兩個陣營對峙時期，當時，美國並未承認中國的新政權。1960年代後期中蘇交惡，美國則於1970年代初轉入戰略防禦階段並提出「尼克遜主義」，轉而與中國改善關係。彼時，中國為抵抗蘇聯壓力，也需改善對美關係。

1971年4月，美國乒乓球代表團應邀訪華展開「乒乓外交」；當年7月，時任美國總統尼克遜特使、美國國家安全事務助理基辛格秘密訪華。翌年2月，尼克遜應國務院總理周恩來的邀請訪華，中美雙方在上海發表《中美聯合公報》，即「上海公報」。

1977年，卡特入主白宮。美國繼續推進美中關係正常化。1978年12月16日，兩國發表《中美關於建立外交關係的聯合公報》，即「中美建交公報」，美國政府「承認中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國一部分」。中美兩國自1979年1月1日起互相承認並建立大使級外交關係。

中美建交45周年正日，官方紀念活動稍顯冷清，央視新聞聯播昨晚頭條是中朝領導人互賀，習拜互賀放二條。自奧巴馬執政後期，中美因南海及台海等問題逐漸關係疏遠，特朗普上台後，挑起中美貿易戰等紛爭，兩國關係趨於緊張。新華社刊發評論指，45年來，中美關係走過風風雨雨，總體保持穩定發展勢頭；在世界經歷百年未有之大變局的當下，中美關係何去何從，舉世關注。

明報記者

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