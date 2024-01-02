互賀建交45年 中美元首共識維穩 習願續共同為兩國把舵領航 拜登稱致力管理關係

習籲落實「三藩市願景」

新華社報道，習近平於賀信表示，45年來，中美關係歷經風雨，總體向前發展，不僅增進兩國人民福祉，也促進世界和平、穩定和繁榮。習稱，他與拜登在三藩市會晤，開闢面向未來的「三藩市願景」，為中美關係發展指明方向；他並呼籲，雙方要認真落實兩國元首達成的重要共識和成果，以實際行動推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

習近平強調，「我願同拜登總統共同努力，繼續為中美關係把舵領航，造福中美兩國和兩國人民，促進世界和平與發展事業」。美國之音轉述新華社的上述報道後特別指出，美國將於今年11月舉行總統選舉，對中國直言不諱的批評者、前總統特朗普正與拜登競爭，爭取重返白宮。

新華社引述拜登賀信表示，1979年建交以來，美中聯繫促進兩國和全世界繁榮和機遇。「我致力於負責任地管理這一重要關係。我期待在我們的前任以及我們多次會晤和討論取得進展的基礎上，繼續推進美中關係。」至截稿前，美方仍未披露拜登賀信內容。

駐華美使貼鄧小平訪美照祝賀

美國駐華大使伯恩斯昨亦通過社交平台「X」發文表示，「45年前的今天，1979年1月1日，美利堅合眾國和中華人民共和國正式建立外交關係。祝中國人民新年快樂」。帖文附上已故中國領導人鄧小平在中美建交後訪美、與時任美國總統卡特簽署協定的照片。

據卡特中心官網資料顯示，伯恩斯附上的照片是鄧小平1979年1月31日在華盛頓與卡特簽署外交協定。鄧小平於1979年1月29日至2月4日應卡特邀請，對美國進行正式友好訪問，這是中華人民共和國成立後，中國領導人首次訪美。

路透提關係三難關 美大選首要

另據路透社分析，中美去年經歷氣球風波、晶片競爭，以及日趨激烈的軍事競爭，直到去年11月，兩國元首在三藩市會晤後，中美關係才出現止跌回穩現象，然而今年又將面臨三大難關。

首先是兩岸問題，台灣將在本月13日舉行總統大選，被北京稱為「雙獨組合」的民進黨候選人賴清德與蕭美琴呼聲最高，令人擔憂可能再次引發台海危機。其次是美國總統大選，報道表示，相較台灣大選，今年美國總統選舉對中美關係影響更大。此外，路透社預計今年中美晶片競爭將更加激烈。

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