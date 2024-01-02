趙少康辭中廣董事長 稱當選不領薪

稱Taylor Swift恐打仗拒赴台

趙少康申論時當場宣布辭去中廣董事長職務，並宣布若當選，不領副總統薪水、將官邸當青年住宅。他直指台灣風險來源是民進黨，把台灣搞得兵凶戰危；他去年邀請美國樂壇巨星泰勒絲（Taylor Swift）赴台，但後來對方決定不來，「她說台灣有地緣政治風險，怕台灣打仗」。

蕭美琴指出，中共被世界公認造成風險，不是台灣，不是民進黨，也不是賴清德，不能如鴕鳥，責怪被打壓、被孤立的受害人。談及「九二共識」，她強調有認同才叫共識，「既然沒有共識，怎麼能把九二共識當護國神山」。

吳欣盈同時批評藍綠，強調1996年迄今，大陸因素是總統大選重要因素，藍綠一個靠中、一個反中，都失去台灣自主性，民眾黨主張可合作就合作、需競爭就競爭、需對抗就對抗。

台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致認為，趙少康形象善辯，回擊反應快；蕭美琴台風穩健，完整陳述；吳欣盈則如同外界認知，經驗稍為不足。

（中央社）

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