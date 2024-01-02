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蔡批九二共識「最大風險」 國台辦斥害台趨近戰爭

【明報專訊】台灣總統蔡英文昨發表任內最後一次元旦談話，重申不能接受「九二共識」，表示8年來「不挑釁、不屈服」，也期盼兩岸之間盡快恢復健康有序的交流，以和平、對等、民主、對話，共同尋求兩岸之間長遠穩定的和平共存之道。大陸國台辦昨稱，希望台灣同胞認清民進黨路線、政策的極端危害與破壞，「在何去何從的十字路口作出正確選擇」。

根據總統府新聞稿，蔡英文在講話細數執政成果，「我們的GDP從八年前的17.5兆（新台幣，下同）大幅成長，到去年超過23兆；台股指數，從我2016年上任那天的8131點，到上周五、去年封關，已經達到17,930點，不僅再創去年新高，甚至超越香港恆生指數」。她稱，台灣徹底改變過去政府欲藉ECFA讓台灣和香港一樣，加速與大陸經濟一體化的路徑；現在大陸對台灣高科技產品進口的依賴，遠超台灣傳統產業對大陸市場出口的依賴程度。她並呼籲，「再過12天，大家就要再次用手中神聖的選票，做出對國家命運的關鍵決定」。

最後元旦談話 蔡稱民主定兩岸未來

在記者提問環節，就中共中央總書記習近平在新年賀辭指「兩岸統一是歷史必然」，蔡英文稱兩岸關係何去何從，要以台灣人共同意志做決定，必須透過民主程序做最後決定。

馬辦：反九二共識即反憲法

蔡英文指出，「九二共識」、「一中原則」、「一國兩制」是大陸三位一體的對台方案，以接受「九二共識」為起點；如果一味附和「九二共識」，會將台灣圈入大陸定義的「九二共識」，「對中華民國台灣的主權，這就是最大風險的所在」。所以，中華民國憲法不是風險，與「九二共識」的連結才是風險。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨回應稱，「九二共識是根據中華民國憲法而來，九二共識等同中華民國，反對九二共識的人，就是反對中華民國憲法」。

國台辦發言人陳斌華表示蔡英文嘴上說「維持現狀」、希望台海和平穩定，實則加緊「以武謀獨」、「倚外謀獨」，推行「去中國化」，大搞「文化台獨」、「脫鈎斷鏈」。他強調，延續「蔡英文路線」走兩岸對抗的老路，只會讓台灣離和平、繁榮愈來愈遠，離戰爭、衰退愈來愈近。

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