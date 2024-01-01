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賴蕭配回37%高點 領先侯康配4百分點

【明報專訊】2024年台灣總統大選今展開電視辯論，TVBS民調中心昨（12月31日）公布12月22日到28日「選前兩周2024總統大選支持度調查」顯示，民進黨賴清德和蕭美琴支持度37%，較TVBS上周12月21日民調回升4個百分點，回到歷次調查高點，國民黨侯友宜和趙少康支持度略增1個百分點至33%，也是歷次最高，而民眾黨柯文哲吳欣盈則降回22%，減兩個百分點。此外，9%選民為未決定。

民眾黨減兩百分點回22%

據該民調分析，女性選民對「賴蕭配」的支持度增加6個百分點至40%；男性選民對3組候選人支持度沒有明顯變化。20到29歲年輕選民支持「柯盈配」比例仍最高，維持56%，支持「賴蕭配」的比例回升9個百分點至33%，「侯康配」則減少6個百分點，降至7%；30到39歲選民也是「柯盈配」佔優勢，再增3個百分點至51%，「賴蕭配」回升3個百分點至30%，「侯康配」則減3個百分點至15%。

TVBS民調也指出，在不分區立委政黨票的支持度方面，目前國民黨支持度仍最高，微升至33%，民進黨支持度維持30%，民眾黨支持度減兩個百分點至16%，時代力量為4%，另外13%沒有表示意見。

總統辯論會部分，今天（1月1日）登場的副總統電視辯論會，民眾看好蕭美琴及趙少康表現的比例相當，皆為33%，而看好吳欣盈的選民僅有6%，另外28%民眾則表示無法預期。

（綜合報道）

（台灣大選）

相關字詞﹕民調 柯文哲 賴清德 侯友宜 台灣大選

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