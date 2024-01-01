賴蕭配回37%高點 領先侯康配4百分點

民眾黨減兩百分點回22%

據該民調分析，女性選民對「賴蕭配」的支持度增加6個百分點至40%；男性選民對3組候選人支持度沒有明顯變化。20到29歲年輕選民支持「柯盈配」比例仍最高，維持56%，支持「賴蕭配」的比例回升9個百分點至33%，「侯康配」則減少6個百分點，降至7%；30到39歲選民也是「柯盈配」佔優勢，再增3個百分點至51%，「賴蕭配」回升3個百分點至30%，「侯康配」則減3個百分點至15%。

TVBS民調也指出，在不分區立委政黨票的支持度方面，目前國民黨支持度仍最高，微升至33%，民進黨支持度維持30%，民眾黨支持度減兩個百分點至16%，時代力量為4%，另外13%沒有表示意見。

總統辯論會部分，今天（1月1日）登場的副總統電視辯論會，民眾看好蕭美琴及趙少康表現的比例相當，皆為33%，而看好吳欣盈的選民僅有6%，另外28%民眾則表示無法預期。

（綜合報道）

（台灣大選）