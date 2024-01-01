習：祖國統一歷史必然 新年賀辭談港澳 續發揮優勢融入大局

央視「新聞聯播」昨晚7時播出習近平發表新年賀辭的短片。賀辭中大篇幅回顧了2023年中國一系列成就和風雨。習說：「前行路上，有風有雨是常態。」2023年的中國，經濟面臨下行壓力，一些企業面臨經營壓力，一些群眾就業、生活遇到困難，一些地方發生洪澇、颱風、地震等自然災害，「這些我都牽掛在心」。

習近平讚揚了各行各業的人們不懼風雨、守望相助，直面挑戰、攻堅克難，「人民永遠是我們戰勝一切困難挑戰的最大依靠」。他還讚揚了中國2023年在海陸空各方面的發展。

談到年度熱話時，習近平提到「村超」、「村晚」、成都大運會、杭州亞運會。談到中華民族文化，他表示「歷史何其悠久，文明何其博大，這是我們的自信之基、力量之源」。

2024年是新中國成立75周年，對於2024年的經濟情况，習說：「鞏固和增強經濟回升向好態勢，實現經濟行穩致遠。要全面深化改革開放，進一步提振發展信心，增強經濟活力。」

展望港澳時，習近平强調，「要繼續支持香港、澳門發揮自身優勢，在更好融入國家發展大局中保持長期繁榮穩定」。他還表示：「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光。」

書架增家人合照 當選國家主席宣誓照

同2023年發表新年賀辭時背後的書架只有4張家人合照不同，此次新年賀辭，習近平背後的書架上，大部分照片都是他與家人的合影。這次新增了幾張與夫人彭麗媛的合影，在習近平與父親習仲勳的照片中，有一張第一次出現在書架上。此外，一張習近平夫婦同父親習仲勳、母親齊心的合影也第一次出現，還多了一張習近平夫婦和女兒一家三口的合影。

其他照片還有習去年3月10日在北京人民大會堂全票當選國家主席、中央軍委主席時的宣誓照片，以及習去年4月在廣東茂名、11月在北京門頭溝妙峰山鎮和12月在廣西來賓視察的照片。

習近平表示，中國不僅發展自己，也積極擁抱世界，擔當大國責任。談及「我也訪問了一些國家」時，央視播出習訪問俄羅斯、美國及越南的畫面。

稱大家生活壓力大 「我們要營造和諧」

習近平也提出對家庭生活方面的展望，他說：「我們的目標很宏偉，也很樸素，歸根到底就是讓老百姓過上更好的日子。」習近平表示，現在社會節奏很快，大家都很忙碌，工作生活壓力都很大。「我們要營造温暖和諧的社會氛圍，拓展包容活躍的創新空間，創造便利舒適的生活條件，讓大家心情愉快、人生出彩、夢想成真。」