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改開塑皮革業 防污動保今矚目

【明報專訊】內地素有「辛集皮革甲天下」之譽，憑藉從製革到製衣、製鞋等一系列皮革製品鏈條，拉動了全市經濟增長。

相傳3000年前，殷商紂王王叔比干在回龍鎮（今辛集）熏狐、剝皮、硝熟、製裘，中國第一件裘皮於彼時問世。同時，他又將此術教授給當地人，成為中國裘皮鼻祖。辛集一帶流傳一則諺語：「比干製革廣川郡，回龍鎮上買輕裘」。

相傳製革歷史3000載 90年代產能佔國內八成

回龍鎮位於辛集市木邱村，因為臨近滹沱河，土壤鹽鹼度高，地盡沙瘠，不宜稼穡。當地所產芒硝是傳統製革的主要原料，加之滹沱河水運方便，於是製革成為當地熱門產業。

辛集市有史可考的行政建制始於西漢。而據《束鹿縣誌》記載，明代時期有地名「新集」，後「新」改為「辛」。回龍鎮發展成為一個「夜不閉城，日進斗金」的北方皮毛重鎮。至今這裏仍有當年羊毛店街、皮祖廟遺址。從此，辛集成為皮毛集散地，明代便憑藉皮毛製品，有「直隸一集」之稱。

改革開放以來，辛集皮革業重新開始興盛，各村開始以村辦集體的形式做皮革業。上世紀90年代，辛集皮革產能一度佔國內的80%，曾被中國輕工業聯合會和中國皮革協會授予「中國皮革皮衣之都」稱號。

辛集雖是「千年皮都」，但改革開放後的發展與各地相似，地方從事同一產業的民營企業冒起，優勝劣汰下，逐漸發展變為分工合作、相互配套，形成特色產業集群鎮、縣，2023年國內有機構就從2000多個產業集群選出「2023中國百強產業集群」。產業集群模式節省成本、效率提高，抱團提升對外競爭力，也利於地方政府監管。但在目前外貿下滑大環境下，集群模式轉型困難，中小企業一損俱損。

相對於其他製造業，辛集除了污水、空氣污染的艱巨治理任務，還要面對民眾對皮草消費觀念的改變，以及動物保護人士的質疑。

（中國故事）

相關字詞﹕皮革 皮草 辛集

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