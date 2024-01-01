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皮廠進軍電商直播 皮革文創受歡迎

【明報專訊】門內直播銷售火熱，門前快遞盒已堆積成山。在辛集電商直播基地，各位主播各出絕招招攬生意。

李如濤是辛集市皮都工匠坊的董事長，也是辛集皮毛世家「萬隆李」的第六代傳人，祖輩早在清代就於辛集經營皮貨生意。從小看着祖父和父親製皮，耳濡目染，李如濤20歲已是成熟皮匠。他創立的皮都工匠坊，近年也逐步向電商銷售發展。

旺季直播售百餘件 退貨耗半月過季

李如濤介紹，2019年後他們開始佈局抖音、快手電商平台。抖音帳號現已有45.5萬「粉絲」，旺季帶貨直播間人數可達600至700人，一場直播能售出百餘件，銷量與線下相若。除了服裝外，皮都工匠坊還出售皮包、手套和皮革類文創產品，這些產品因性價比高備受歡迎。

辛集皮衣則因單件價高在線上銷量受限。比起在線上買逾萬元（人民幣，下同）的高檔服飾，消費者更傾向於在線下親自試穿購買。

每年寒冷天氣不過一個月，而皮草衣服從接單到發貨就需要一周時間。有客户在買後一周又將貨品退回，一來一回半個月過去，被退回的衣服再想在線下售賣，也過了最佳時間。此外，除了冬季，其他季節消費者對皮草的興趣也不高。

於是辛集很多電商主播，線上多銷售輕皮草類產品，為迎合線上消費者，還會搭配銷售非皮草類服飾。除冬季外，辛集電商也開始更多元發展。辛集電商直播基地主任潘光毅對「長城網」表示，他們在皮草服裝外，整合了農產品、日用家居、手套、箱包等其他產品，使品類更豐富；直播銷售產品已突破500款，覆蓋辛集的特色產品。

兼賣農產品日用品 「多元發展」

比起其他商品，辛集皮革「觸網」較遲。2020年前，辛集皮革產業的電商滲透率僅約3%，辛集皮革皮衣企業當中，在淘寶、天貓開網店的企業僅50多家，而且基本都是貿易商，真正有市場競爭力的工廠店和零售商幾乎沒有。

辛集市與阿里巴巴集團合作建設的辛集電商直播基地2020年7月9日揭牌成立。辛集電商直播基地投資521萬元，總面積5700平方米，設有17個直播間，成為電商培訓、主播孵化、直播帶貨的公共平台，拉動辛集皮革電商發展。2023年辛集電商直播基地實現銷售額1.7億元，比2022年同期增長13.3%。

伙阿里巴巴建直播基地 去年銷售額1.7億

據電商直播基地統計，2023年「雙11」期間，基地備貨總量突破6萬件，約是2022年的兩倍，涉及品類超60項、500款，銷售額突破1500萬。

（中國故事）

相關字詞﹕辛集 電商 網絡直播 皮草

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