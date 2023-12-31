元旦假期到 南北多地大霧阻出遊 上海航班延誤取消 天津公路22車追撞8傷

中央氣象台昨早6時發布大霧紅色預警，當天上午京津冀和山東、河南、山西等地部分地區有大霧。其中河北中南部、山東西部、河南東部、江蘇南部、上海南部、四川東部等地的部分地區，有能見度低於50米的特強濃霧。

在大霧天氣下，連接天津市區至薊州的津薊高速公路發生多車追撞事故。現場短片所見，高速公路上的能見度極低，有汽車燃起大火，火勢在濃霧中隱隱約約。大量汽車堵在車路上，應急車道疑似受阻。天津交警昨下午通報，事故共造成22輛車受損，8人受傷。

受大霧天氣影響，四川多條高速公路昨全線關閉。在上海，大霧之下連東方明珠塔也變得若隱若現，上海航班亦受影響。截至當天早上9時，浦東機場進出港延誤率14%，上海虹橋機場延誤率9%。前日（29日），新疆烏魯木齊周邊遭濃霧襲擾，致烏魯木齊機場21架次航班取消。

根據北京市生態環境監測中心數據，昨該市中午的即時空氣品質指數204，污染等級5級，達到重度污染水平，空氣中首要污染物為PM2.5。

中央氣象台昨晚預警，大霧將持續到今天上午，主要在華中、華東、山東和川渝地區。其中湖北南部、湖南北部、四川盆地局部地區有特強濃霧。渤海、黃海、長江口及杭州灣海域航運將受大霧影響。

應急部促做好防範應對工作

國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部昨發通知，指出本輪大霧和霾天氣影響範圍較廣，當前正值元旦假期，各地部門要紮實做好防範應對工作。

假期結束時也有地區出現不利交通的天氣情况，中央氣象台指出，30日夜間至1月1日，冷空氣影響中東部地區，東北地區及新疆北部等地關注雨雪造成的積雪結冰、路面濕滑和低能見度對城市運行、交通出行的不利影響。未來一周，四川盆地、遼寧和黑龍江部分地區仍有霾天氣。