東北虎捕食東北豹 專家鎖定「兇手」料闊地相遇

這宗中國境內首次發現的虎捕獵豹事件，發生在接壤俄羅斯的東北虎豹國家公園琿春片區，「遇害」的雄性東北豹在國家林草局數據庫中編號73號，已被啃食至剩下頭部等殘骸。

聯合調查組從足迹確認，「兇手」是一隻成年雄性東北虎，體重超過200公斤。50公斤的東北豹遇上牠是零勝算，現場拖拽長度有100多米，是很典型的老虎伏擊和捕殺獵物過程。

東北虎豹國家公園的「天地空」監測系統顯示，事發現場周圍一年內約有10隻不同東北虎出現，排除8隻雌性虎，剩下2隻雄性虎中，編號為112的雄虎剛於10天前路經此地，被鎖定為疑兇虎，牠今年正好離開出生地向北遷移。專家組將通過收集、比對DNA樣本，最後確認兇手。

在虎豹同域地區，豹會與虎錯峰外出，而且豹在山林中更為纖巧靈活，攀爬能力優勝，足以迅速逃脫。對於這次獵殺事件，國家林草局東北虎豹監測與研究中心副主任馮利民認為，是雙方在這個比較開闊的地形不期而遇導致。

東北虎又稱西伯利亞虎，中俄2010年簽署「中俄東北虎及遠東豹跨境保護」合作協議，虎豹跨境活動頻繁。而僅200平方公里的東北虎豹國家公園吸引10隻東北虎和多隻東北豹，預示虎豹們將會向外擴散。事發地距離居民區大概20公里，亟待進一步加強人與猛獸的隔離防範工作。