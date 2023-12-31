五角大樓：美中需時安排軍方領導人對話

路透社報道，索普爾披露目前美中計劃明年初舉行海上軍事安全磋商機制會議，而下月將召開國防部工作會晤，並稱有關美中軍方高層對話，是雙方努力落實美國總統拜登和中國國家主席習近平11月三藩市會晤共識。美國防長奧斯汀此前已多次提出希望與中國防長會晤。與前任防長李尚福被美國制裁不同，董軍並未被制裁，有利雙方會晤安排。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑對中央社稱，中國防長重點工作在軍事外交，這與董軍曾為中俄等軍演指揮官及與美方互動經驗有關；台應密切關注北京疫後對外軍事交流出現突破或矛盾之處，以研判未來軍事動向。

華元旦起減美人員申旅簽資料

與此同時，美軍航母卡爾文森號（CVN 70）昨抵達南海中部海域，在南沙群島以北海域活動，動向未明。

除了軍事溝通，為落實「習拜會」的人民交流共識，中國駐美使館29日宣布，從明年元旦起，減免美國赴華旅遊人員提交的簽證申請資料，包括可免提供往返機票、酒店訂單、行程單或邀請函等資料。

稍早前的今年10月，中國駐美使館也已進一步鬆綁赴華申請簽證的流程，簽證申請人登錄中國簽證在線填表系統（COVA）完成填表後，即可持簽證申請資料前往使領館證件大廳遞交申請，毋須再網上預約。