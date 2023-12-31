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各陷房地產爭議 3人均否認炒樓

【明報專訊】三名總統候選人近日都陷入房產風波，涉及違建、違規用地及高價出租爭議，被網民總結為「賴礦宅、柯農地、侯包租」。昨日在辯論會上，現場台媒提問三人要如何回應外界炒樓質疑，及解決背後突顯的台灣貧富不均問題，三人均否認存在炒樓行為。

賴清德表示，他是3組候選人裏「唯一沒有炒地、也沒有炒房」的候選人，且已經發表了居住三大政策，包括遏止惡意炒風，讓樓價趨於正常等。賴清德位於新北萬里區的礦區老家日前被指違建，賴清德曾多次說明老家是礦工工寮修繕整建，並承諾交付公益信託，優先成立礦工博物館，但仍未化解外界疑慮。老家更被戲稱為「賴皮寮」，引來政客及民眾打卡。

柯文哲遭揭發名下持份的新竹市隆恩段農地違規出租用作停車場，他表示土地是2008年時父親用他的名字買的，15年來沒有交易、土地變更、地目變更，「哪來的炒地」，且都誠實申報，也沒有盈利，該繳的稅都繳了。柯文哲甚至哽咽解釋，父親買那塊地是希望有一天他回新竹當新竹醫院院長，感慨沒辦法符合父親的期望。

侯友宜妻子任美鈴家族位在文化大學旁的出租房舍「凱旋苑」租金高於周邊套房，遭指剝削學生。侯友宜說，他的房產問題都講得很清楚，從「凱旋苑」到現在新莊土地的案子，「我不是炒地皮，我也不是炒房」，都是合法建築、合法納稅，也都有財產申報。任美鈴日前曾承諾，等2026年和廠商租約到期後，就會將整棟大樓改為青年房舍或社會住宅。

（台灣大選）

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