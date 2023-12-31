電視辯論 柯賴侯論兩岸撐台灣主體 賴：台獨是兩國互不隸屬 國台辦再斥「和平破壞者」

辯論會由11家台媒共同舉辦，分為申論、5家媒體代表提問、交叉詰問、結論4階段，發言順序為柯文哲、侯友宜、賴清德，三人在兩個半小時的辯論會由開場到質詢，都離不開兩岸議題。

據中央社報道，賴清德首先質疑侯友宜「已經到2024了，還在提九二共識」、「中華人民國共和國自始不同意中華民國的存在」。他稱對台灣生存威脅最大的一定是中華人民共和國，如果說接受「九二共識」就是台灣的新中間主義，台灣社會沒有幾個人會贊成，建議侯友宜「如果反對一國兩制，就不要接受九二共識」。

侯：反兩制 「主權互不承認、治權互不否認」

侯友宜則強調「中華民國憲法永遠刻在我心裏」，他反對台獨和「一國兩制」。台灣未來的前途是由2300萬台灣人來決定，「我們兩個（台灣和大陸）主權互不承認、治權互不否認」。他避答是否「反對統一」。柯文哲表示在保有台灣現行民主自由的政治制度與生活方式的底線之下，他願跟對岸談，「台灣目前不可能統一或獨立，九成（台灣人）盼維持現狀」。

柯：願跟對岸談 底線保民主自由

賴清德又質疑侯友宜，今次大陸「介選」最嚴重，「為什麼中國所有介選支持的目標通通都是你？」侯友宜則反擊，今次選舉里長去大陸旅遊回來就被查辦，民進黨立委趙天麟「去親中」卻沒事，問賴清德「2014年去大陸有沒有接受落地招待？」賴的台獨路線也成藍白攻擊點，三方又就《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）是否應廢除各抒己見。

大陸國台辦昨深夜發文回應，就辯論會「正告賴清德」。中新社引述發言人陳斌華稱，賴清德在辯論會上宣揚台獨謬論、販賣「兩國論」，污衊攻擊大陸，叫囂「以武謀獨」，言語之中充斥對抗思維，再次暴露出其頑固「台獨工作者」、「兩岸和平破壞者」、「台海兵兇戰危製造者」真面目，呼籲廣大台胞在「和平與戰爭」、「繁榮與衰退」中作出正確選擇。

台灣成功大學政治系教授王宏仁認為，賴、柯敘述流暢，各有風格，柯文哲善於簡化問題，用白話文承諾未來執政願景；賴清德整體論述、答題穩健謹慎，表現稍綁手綁腳。侯友宜則在論述能力、邏輯清晰度及回應質疑部分相較顯弱。台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致則認為賴清德扣緊台灣發展願景做鋪陳，突顯沉穩及準備就緒；侯友宜強調執行力、魄力、能力，搭配其警政經驗，塑造硬漢樣貌；柯文哲火力集中抨擊藍綠，藉以打造跳脫藍綠、政治新選擇形象。

綜合報道

（台灣大選）

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