台選民調續膠着 「棄車保帥」惹議論 棄白難料藍綠誰受惠 賴蕭配侯康配差距2.8至11.5百分點

明報記者

2024年1月13日將舉行大選投開票，1月3日零時起禁止發放及評論民調資訊。台灣民意基金會昨舉行12月民調發表會，等於該機構的「封關」民調。結果顯示，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴的「賴蕭配」在20歲以上台灣人中獲得32.4%支持，國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康的「侯康配」獲28.2%，民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈的「柯盈配」則獲24.6%。

柯盈配墊底 差距沒被拉開

持續領先的「賴蕭配」，與「侯康配」差距縮小到4.2個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，社會瀰漫政黨輪替的期待（59.4%期待輪替），惟第四次政黨輪替可能性隱晦不明，2024總統大選已可以和2000年及2004年總統大選並列史上3個最難捉摸、最撲朔迷離的總統選舉。

游盈隆表示，「柯盈配」雖然墊底，但差距沒有被拉開；發動「棄保效應」是藍白陣營終極的手段，目前看來對領先的「侯康配」比較有利。游認為過去一個月，正發生一點一滴地「融冰式棄保」。游盈隆創辦的台灣民意基金會一直被視為親綠機構，但他在2019年以民進黨叛離傳統支持者等理由宣布退黨，其子游思遠曾投入柯文哲麾下。

「棄保」是「棄車保帥」的策略性投票，在三強爭霸的2024總統選舉，是影響結果的重大因素，而民調結果是「棄保」的參考因素。

民調設棄保選項 柯票流藍綠

同樣被視為立場偏綠的美麗島電子報在25日公布12月「國政民調」就有一個「棄保」題目：「如果總統選舉投票當天，您覺得賴清德或侯友宜都非常可能當選，那您會投給誰？」結果為賴清德41.6%、國民黨侯友宜41.1%、民眾黨柯文哲6.2%。

美麗島電子報的董事長吳子嘉也是民進黨前黨員，不過他是2021年被開除黨籍，而他也傾向支持柯文哲。該機構昨公布的第100波追蹤民調顯示，「賴蕭配」支持度為40.2%，「侯康配」28.7%，雙方差距高達11.5個百分點；「柯盈配」則為18.4%。回顧該機構21日公布的94波民調，當時「賴蕭配」領先「侯康配」差距僅3.5個百分點，此後差距不斷拉開。

台灣政情分析人士認為，柯文哲的支持者以年輕選民為主，應該是比較能夠理解並實施「棄保」策略的族群。但有待觀察的是，如果他們選擇「棄保」，選票很難說一定流向藍營，民進黨也有得益的可能性。

另一家民調機構ETtoday民調雲昨公布總統選舉支持度調查結果，顯示「賴蕭配」（36.6%）微幅領先「侯康配」（33.8%）2.8個百分點，民眾黨「柯盈配」支持度22.2%。該機構同樣設立「棄保」調查選項，結果是「賴蕭配」（38.1%）與「侯康配」（36.1%）差距縮小到2個百分點，「柯盈配」下降至19%。顯示「棄保效應」下，一部分民眾黨支持者選票流向綠營。值得一提的是，ETtoday被認為是立場偏藍的機構。

今電視辯論 終極民調受矚目

其他親藍陣營的民調機構昨也紛紛公布最新民調結果。TVBS民調中心的結果顯示藍綠差距在4個百分點內，支持度分別是「賴蕭配」37%、「侯康配」33%、「柯盈配」22%。中華亞太菁英交流協會民調結果顯示「賴蕭配」33.4%、「侯康配」29.0%，「柯盈配」25.8%。三方差距並不太大，「柯盈配」也未被甩開。

3名總統候選人今天將會電視辯論，之後迎來的「封關」民調結果，更將備受矚目。

（台灣大選）