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北京聞風：被「誤傷」的遊戲股反彈 市場信心待振 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】2023年股市最後一個交易日（29日），內地遊戲股繼續反彈走高，延續最近幾日「收復失地」的勢頭。曾被戲稱「跌沒一個小米」的騰訊，本周上漲7.15%，市值回升至2.8萬億港元。中金公司、中銀國際發布報告稱，遊戲行業商業模式無本質改變。德邦證券稱，遊戲行業加配機會已現良機。

安撫市場情緒 網遊管理徵意見

上周五（22日），A股和港股的多隻遊戲股和主題ETF重挫，網易和騰訊分別跌逾25%和12%。輿論普遍認為，這與國家新聞出版署就《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》向社會公開徵求意見有關。

為安撫市場情緒，官方和業界密集操作。國家新聞出版署23日表態稱，徵求意見稿旨在「保障和促進網絡遊戲行業繁榮健康發展」，本周一又「旋風式」批准一百多款新遊戲版號，被視為官方對遊戲產業釋出「積極信號」。騰訊、吉比特、三七互娛、完美世界等多家遊戲公司出爐增持回購計劃。遊戲股從本周二開始反彈。

內地某遊戲巨頭的匿名人士認為，遊戲股暴跌其實是被「誤傷」。徵求意見稿引發巨震，一是個別條款確有爭議，二是市場信心不足，容易形成恐慌情緒，不過，可以確信的是，主管部門的初衷還是為了行業規範良性發展。騰訊遊戲副總裁張巍就表示，徵求意見稿對於遊戲的商業模式，運營節奏等關鍵要素並無本質改變。網易則稱不會對其業務造成本質影響。

市場討論較為激烈的一些條款，包括網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導獎勵，所有網絡遊戲須設置用戶充值限額等。客觀來說，官方所推政策的核心約束目標主要是未成年人，但徵求意見稿在適用範圍等方面表述較為模糊，導致外界認為可能存在「一刀切」的情况，預判文件落地後會對產業的整體盈利能力造成影響。

本月中旬發布的《2023年中國遊戲產業報告》顯示，中國遊戲市場今年實際銷售收入按年增13.95%，首破3000億元人民幣關口。二次元遊戲「原神」、派對遊戲「蛋仔派對」等爆款迭出，中國遊戲也成為中國文化在海外的流量密碼。

內部人士：徵求意見稿非定稿可暢所欲言

2018年，中國網絡遊戲主管部門由原文化部變更為國家新聞出版署，2010年頒發施行的《網絡遊戲管理暫行辦法》於2019年廢止後，國家新聞出版署一直在醞釀新的管理辦法。業內人士稱，遊戲行業普遍認為徵求意見稿的部分細則有優化空間。中國音數協遊戲工委內部人士稱，徵求意見稿並非定稿，目前階段各界均可暢所欲言。據公告，反饋截止日期是明年1月22日。

文：鍾鳴九

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