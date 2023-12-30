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習：明年要增強經濟回升態勢

【明報專訊】全國政協新年茶話會昨日在北京舉行，國家主席習近平發表講話指出，2023年圓滿實現經濟社會發展主要預期目標，經濟總量預計超過126萬億元人民幣；2024年要鞏固和增強經濟回升向好態勢，增進民生福祉，保持社會穩定，紮實穩健推進中國式現代化建設。

2023年經濟總量預計超126萬億

新華社報道，習近平表示，2023年是全面貫徹中共二十大精神的開局之年。一年來，「我們堅持穩中求進工作總基調，果斷實行新冠疫情防控轉段，堅決克服內外困難，頑強拚搏、勇毅前行，推動經濟恢復發展，圓滿實現經濟社會發展主要預期目標。」

習近平稱，一年來，港澳工作繼續加強，反獨促統堅決有力。中國特色大國外交紮實推進，中國發展的外部環境繼續改善。全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭持續發力，良好政治生態不斷鞏固發展。這些成績來之不易、可圈可點。「我們在化危機、闖難關、應變局中創造了新機遇、贏得了戰略主動，極大地增強了信心和底氣。」

十四五規劃關鍵一年 堅持穩中求進

習近平強調，2024年是新中國成立75周年，是「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。他稱，要堅持穩中求進工作總基調，把穩中求進、以進促穩、先立後破的要求貫穿各項工作，努力在構建新發展格局、推動高質量發展、全面深化改革開放、實現高水平科技自立自強、全面推進鄉村振興等方面取得更大進展，鞏固和增強經濟回升向好態勢。

習近平又向各民主黨派、工商聯和無黨派人士，全國各族人民，香港同胞、澳門同胞、台灣同胞和海外僑胞，關心和支持中國現代化建設的各國朋友，致以新年的美好祝福。

相關字詞﹕習近平 王滬寧 政協 茶話會

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