人大任命新防長 採購弊案9將領被罷 前海軍司令董軍「破格」掌國防 火箭軍空軍3司令涉貪

【明報專訊】流傳多時的中國軍方兩大傳聞在昨日閉幕的全國人大常委會會議得到確認，其中，國防部長職位懸空兩個月後，前海軍司令員董軍上將獲任命為新任防長。而軍隊採購貪腐弊案亦落實包括空軍前司令丁來杭，火箭軍兩任司令員周亞寧、李玉超在內9名高級將領被罷免全國人大代表職務，火箭軍及裝備部門屬重災區。
消息透露，昨日曝光的9名「出事」軍頭（見表）只是軍事裝備採購弊案中有全國人大職務的部分將領，後續還有一批被查處的軍方人員將陸續曝光。
消息：出事9人僅部分 被查軍人將陸續曝光
全國人大常委會公告，空軍前司令丁來杭，火箭軍前司令周亞寧、李玉超，火箭軍副司令李傳廣，火箭軍裝備部長呂宏，中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中，中央軍委裝備發展部原副部長張育林、現任副部長饒文敏，南部戰區海軍司令（南海艦隊司令）鞠新春等9人，均被其選舉單位決定罷免第十四屆全國人民代表大會代表職務。
公告指出，依照《全國人大和地方各級人大代表法》規定，上述9人的代表資格終止。依照《全國人大和地方各級人大選舉法》規定，撤銷丁來杭全國人大常委、全國人大華僑委員會副主任委員職務，撤銷周亞寧的全國人大常委、全國人大外事委員會副主任委員職務，撤銷張育林的全國人大財經委員會委員職務。
今年5月，曾任火箭軍副司令的張振中傳出被帶走調查，此次也有4人被火箭軍軍人代表大會罷免，而張振中是被中央軍委聯合參謀部軍人代表大會罷免。他們都捲入裝備採購腐敗案，中央軍委裝備發展部軍人代表大會此次就罷免了兩人。而丁來杭上月亦傳出因涉及北京西郊機場的工程腐敗案正接受調查。這次解放軍過去數十年來罕見的高級將領集體被查事件，消息稱被免職的前防長李尚福亦在其中。
全國人大常委會昨決定任命董軍為國防部部長，接替10月被免職的前防長李尚福。62歲的董軍是1949年中共建政以來首名出身海軍的防長，也是多年來首次由非中央軍委委員出任防長。
首次由非中央軍委委員任防長
董軍是山東煙台人，1978年考入大連艦艇學院，畢業後加入海軍，現為中共第二十屆中央委員，海軍上將。他2014年12月擔任海軍副參謀長，2017年3月出任南部戰區副司令，2021年9月晉升上將軍銜並曝光擔任解放軍海軍司令。今次全國人大常委會會議未任命董軍為國務委員。今年10月24日，全國人大常委會決定免去李尚福的國務委員、國防部部長、中央軍委委員職務。
會議還決定免去唐登傑的民政部長職務、任命陸治原為民政部長，免去胡和平的文化和旅遊部長職務、任命孫業禮為文化和旅遊部長。習近平隨後簽署第15至19號主席令，包括董軍等人事案即告生效。胡和平今年3月升任中宣部常務副部長，唐登傑10月調任山西省委書記。會議亦確認唐登傑的補選人大代表資格有效。公告稱，截至目前，第十四屆全國人民代表大會實有代表2966人。
兩會明年3‧4及3‧5召開
昨日會議還表決通過了明年全國人大的召開日期，根據決定，十四屆全國人大二次會議將於明年3月5日在北京召開。日前，全國政協主席會議審議通過草案，建議全國政協十四屆二次會議於明年3月4日在京召開。
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