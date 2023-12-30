人大任命新防長 採購弊案9將領被罷 前海軍司令董軍「破格」掌國防 火箭軍空軍3司令涉貪

消息透露，昨日曝光的9名「出事」軍頭（見表）只是軍事裝備採購弊案中有全國人大職務的部分將領，後續還有一批被查處的軍方人員將陸續曝光。

消息：出事9人僅部分 被查軍人將陸續曝光

全國人大常委會公告，空軍前司令丁來杭，火箭軍前司令周亞寧、李玉超，火箭軍副司令李傳廣，火箭軍裝備部長呂宏，中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中，中央軍委裝備發展部原副部長張育林、現任副部長饒文敏，南部戰區海軍司令（南海艦隊司令）鞠新春等9人，均被其選舉單位決定罷免第十四屆全國人民代表大會代表職務。

公告指出，依照《全國人大和地方各級人大代表法》規定，上述9人的代表資格終止。依照《全國人大和地方各級人大選舉法》規定，撤銷丁來杭全國人大常委、全國人大華僑委員會副主任委員職務，撤銷周亞寧的全國人大常委、全國人大外事委員會副主任委員職務，撤銷張育林的全國人大財經委員會委員職務。

今年5月，曾任火箭軍副司令的張振中傳出被帶走調查，此次也有4人被火箭軍軍人代表大會罷免，而張振中是被中央軍委聯合參謀部軍人代表大會罷免。他們都捲入裝備採購腐敗案，中央軍委裝備發展部軍人代表大會此次就罷免了兩人。而丁來杭上月亦傳出因涉及北京西郊機場的工程腐敗案正接受調查。這次解放軍過去數十年來罕見的高級將領集體被查事件，消息稱被免職的前防長李尚福亦在其中。

全國人大常委會昨決定任命董軍為國防部部長，接替10月被免職的前防長李尚福。62歲的董軍是1949年中共建政以來首名出身海軍的防長，也是多年來首次由非中央軍委委員出任防長。

首次由非中央軍委委員任防長

董軍是山東煙台人，1978年考入大連艦艇學院，畢業後加入海軍，現為中共第二十屆中央委員，海軍上將。他2014年12月擔任海軍副參謀長，2017年3月出任南部戰區副司令，2021年9月晉升上將軍銜並曝光擔任解放軍海軍司令。今次全國人大常委會會議未任命董軍為國務委員。今年10月24日，全國人大常委會決定免去李尚福的國務委員、國防部部長、中央軍委委員職務。

會議還決定免去唐登傑的民政部長職務、任命陸治原為民政部長，免去胡和平的文化和旅遊部長職務、任命孫業禮為文化和旅遊部長。習近平隨後簽署第15至19號主席令，包括董軍等人事案即告生效。胡和平今年3月升任中宣部常務副部長，唐登傑10月調任山西省委書記。會議亦確認唐登傑的補選人大代表資格有效。公告稱，截至目前，第十四屆全國人民代表大會實有代表2966人。

兩會明年3‧4及3‧5召開

昨日會議還表決通過了明年全國人大的召開日期，根據決定，十四屆全國人大二次會議將於明年3月5日在北京召開。日前，全國政協主席會議審議通過草案，建議全國政協十四屆二次會議於明年3月4日在京召開。

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