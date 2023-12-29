柯文哲：選前綠不認獨藍不認統 侯：不否認治權 賴：台自主兩岸和平

新北一高中國中部男生本月25日遭同學割喉身亡，校園安全議題成昨晚政見會重點。中央社報道，柯文哲強調預防勝於治療及社會安全網；侯友宜主張參照日韓經驗，重新審視重大犯罪年齡與刑責；賴清德提到，將落實「社會安全網2.0」，普及預防、及早介入。

第二輪發言，柯稱賴清德「到了選舉才不主張台獨」，國民黨則是「到了選舉才不主張統一」。侯回應國民黨反對台獨也反對一國兩制，與大陸關係是，互不承認主權，互不否認治權。賴說關於兩岸，可參考他過往主張，包括所謂「台灣自主兩岸和平」。公辦政見會後，由媒體共同主辦的電視辯論會將於元旦假期舉行。

連戰籲撐侯康 「兩岸需貨機客機非戰機」

連戰昨發出公開信，呼籲民眾支持「侯康配」，強調3組候選人唯侯康可帶領台灣「走上正確的發展道路」，實現政黨輪替。信中稱，台灣人民給了民進黨再一次8年的執政機會，但台灣發展不盡如人意，偏執的「抗中謀獨」令台海局勢緊張。兩岸最需要貨機與客機，而非戰機環繞。兩岸重回和平發展道路，大家才能安居樂業。

（台灣大選）