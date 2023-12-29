明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

外媒：陸施壓五月天挺中 京斥民進黨「政治操弄」

【明報專訊】台灣大選倒計時半個月，路透社昨（28日）引述台方安全人員說法，稱大陸向捲入假唱風波的台灣樂團五月天施壓，要求他們做「政治表態」，公開表示支持台灣是中國一部分，以影響年輕人的選票，否則將「付出代價」。大陸國台辦昨晚回應，稱路透社報道是徹頭徹尾假消息，是民進黨當局「陰險惡毒的政治操弄」。綜合報道

路透社引述多名知情人士及台灣內部安全文件報道，大陸國家廣播電視總局要求台灣樂團「五月天」在大選前公開表示支持台灣是中國一部分的說法，並加入大陸面向台灣媒體的政治宣傳，否則將「付出代價」。報道引述兩名調查此事的台灣安全官員稱，大陸中宣部作該決定，目的是在台灣明年總統和立委選舉前影響選民，陸方認為這樣做可以影響台灣年輕人選票。美國有線電視新聞網絡（CNN）也引述台灣匿名安全官員說法，稱大陸本月對五月天涉嫌假唱的調查，可能與北京試圖影響台灣選舉有關。

滬開騷被控假唱 當局調查暫無果

五月天上月16日在上海舉行演唱會，遭網民質疑12首歌曲中近半假唱，樂團經紀公司否認該指控。上海市文旅局其後表示高度關注事件，已請當地文化市場稽查部門測評分析，調查結果仍未出爐。國台辦此前就事件表示，歡迎台灣演藝人員來大陸發展，希望自覺弘揚行風藝德，樹立良好社會形象。路透社報道稱，陸方要求已遭五月天拒絕。大陸官媒《人民日報》、「央視新聞」和新華社此前均報道五月天涉假唱遭指控一事。最高檢主辦的《檢察日報》本月也發表文章，稱假唱是詐騙，應受法律制裁。

陸委會指倘屬實徒增台青年反感

國台辦發言人陳斌華昨對此回應，稱路透社報道是徹頭徹尾的假消息，完全是子虛烏有。陳斌華表示，報道引述台灣有關機構的文件，說明民進黨當局蓄意造謠，「這是陰險惡毒的政治操弄」，希望廣大台灣同胞認清他們的圖謀，不要上當受騙。陸委會則稱，有關媒體報道相關事件正查證，「倘確有其事，中共介選目的昭然若揭，其蠻橫壓迫行徑，只會引起台灣社會的反感，加深年輕人對中共政權的負面印象」。

藍白營：政治不應凌駕藝術

台灣朝野政黨昨亦回應相關報道。民進黨呼籲在野陣營共同譴責北京，強烈要求對岸不再介入台灣民主。民眾黨總統候選人柯文哲於facebook發文，稱政治不該介入文化，創作者也不須為權力服務，此舉無法獲台灣民眾認同。

國民黨方面表示，政治不應凌駕任何音樂或藝術交流，更不應逼迫音樂藝術表演者做政治表態，「若消息屬實，實在是對兩岸正常的交流沒有任何幫助，國民黨表達嚴正的抗議與譴責」。

（台灣大選）

相關字詞﹕台灣大選 國台辦 介選 五月天

上 / 下一篇新聞