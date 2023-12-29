外媒：陸施壓五月天挺中 京斥民進黨「政治操弄」

路透社引述多名知情人士及台灣內部安全文件報道，大陸國家廣播電視總局要求台灣樂團「五月天」在大選前公開表示支持台灣是中國一部分的說法，並加入大陸面向台灣媒體的政治宣傳，否則將「付出代價」。報道引述兩名調查此事的台灣安全官員稱，大陸中宣部作該決定，目的是在台灣明年總統和立委選舉前影響選民，陸方認為這樣做可以影響台灣年輕人選票。美國有線電視新聞網絡（CNN）也引述台灣匿名安全官員說法，稱大陸本月對五月天涉嫌假唱的調查，可能與北京試圖影響台灣選舉有關。

滬開騷被控假唱 當局調查暫無果

五月天上月16日在上海舉行演唱會，遭網民質疑12首歌曲中近半假唱，樂團經紀公司否認該指控。上海市文旅局其後表示高度關注事件，已請當地文化市場稽查部門測評分析，調查結果仍未出爐。國台辦此前就事件表示，歡迎台灣演藝人員來大陸發展，希望自覺弘揚行風藝德，樹立良好社會形象。路透社報道稱，陸方要求已遭五月天拒絕。大陸官媒《人民日報》、「央視新聞」和新華社此前均報道五月天涉假唱遭指控一事。最高檢主辦的《檢察日報》本月也發表文章，稱假唱是詐騙，應受法律制裁。

陸委會指倘屬實徒增台青年反感

國台辦發言人陳斌華昨對此回應，稱路透社報道是徹頭徹尾的假消息，完全是子虛烏有。陳斌華表示，報道引述台灣有關機構的文件，說明民進黨當局蓄意造謠，「這是陰險惡毒的政治操弄」，希望廣大台灣同胞認清他們的圖謀，不要上當受騙。陸委會則稱，有關媒體報道相關事件正查證，「倘確有其事，中共介選目的昭然若揭，其蠻橫壓迫行徑，只會引起台灣社會的反感，加深年輕人對中共政權的負面印象」。

藍白營：政治不應凌駕藝術

台灣朝野政黨昨亦回應相關報道。民進黨呼籲在野陣營共同譴責北京，強烈要求對岸不再介入台灣民主。民眾黨總統候選人柯文哲於facebook發文，稱政治不該介入文化，創作者也不須為權力服務，此舉無法獲台灣民眾認同。

國民黨方面表示，政治不應凌駕任何音樂或藝術交流，更不應逼迫音樂藝術表演者做政治表態，「若消息屬實，實在是對兩岸正常的交流沒有任何幫助，國民黨表達嚴正的抗議與譴責」。

（台灣大選）