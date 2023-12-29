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駐京周記：韶山行 看「萬山紅遍」

【明報專訊】往毛澤東故鄉湖南韶山前，因為訂酒店時就注意到景區內民宿幾乎已售罄，有想過這次應該會有很多人前來紀念毛澤東誕辰130周年。但當絕大多數乘客都在韶山站下車，還是讓記者第一次切身感到這次紀念活動的火爆。

25日下午，韶山南站前排隊打車的民眾已等待許久。網約車司機說這兩天訂單就沒停過，「根本送不完」，「早就到了旅遊淡季，沒想過今天會來這麼多人」。26日上午，參加完紀念活動的外地民眾擠在山下，因為召不到車，只能靠幾輛出租車往返送人。出租車「都靠搶」的場面記者也很久沒見過。

有客夜至 酒店無房廣場過夜

除了交通滯怠，韶山的酒店也被擠爆。在記者居住的酒店，25日深夜還有特意從北方城市前來的民眾諮詢有無空房。他們已經問了路上很多酒店及民宿，都被告知沒有房間。無奈最後只能在酒店大堂坐着避風過夜。

還有沒能訂到酒店的人，在寒風中只好擠在紀念廣場前。凌晨的活動3點結束，凌晨1點，仍有各地的紀念群眾紛至沓來。因為人多車多，私家車被禁止進山，韶山文旅派出市內各類公交巴士，運送從換乘中心前往紀念廣場的民眾。山路上全是大巴身影，排隊坐大巴的民眾也望不到頭。

許多人穿著當時志願軍、紅軍的服裝，還有的化起了特效妝，模仿毛澤東也惟妙惟肖，引來眾人握手合照。

銀髮青年迫爆韶山

除了銀髮老者，這次紀念活動年輕人之多，也超出記者預期。他們從網上得知紀念活動，自發組團前往，沒組織的就自己前來，只為在當天和志同道合的同志們一起弘揚毛澤東精神，表達思念之情。

大學生談毛：我偶像

原本以為早已「不談政治」的大學生，卻在談到毛澤東時難掩激動，大聲說：「他是我的偶像。」許多年輕人千里迢迢前來，只為參加紀念活動，之後再回去上課。國際歌也唱得純熟，有大學生說：「一晚上已經唱了十幾遍國際歌，嗓子都啞了。」

夜裏的韶山，廣場寒風陣陣，還是有許多人揮舞旗幟，手被凍得通紅，眼神卻極亮。他們中有孤身前來的大學生，還有結伴而來的老者。但無論誰都會被他們身上的熱情感染。

「東方紅，太陽升。」東方紅的旋律，除了響徹在130年後的夜裏，也留在一代又一代中國年輕人心裏。

駐京記者 王佩凡

相關字詞﹕韶山 紀念 毛澤東 駐京周記

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