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元旦假深圳各口岸日均客流料突破75萬人

【明報專訊】國家移民管理局昨（28日）發布預測，2024年元旦假期，全國口岸通關日均出入境156萬人次。深圳邊檢總站則預測，深圳各口岸預計日均客流約72萬人次，客流峰值或將突破75萬人次。

全國日均156萬 按年增5倍

國家移民管理局預測，隨着國際航線航班持續恢復，泰國、馬來西亞等國對中國公民免簽及中國對法、德等6國單方面入境免簽，元旦期間全國口岸將迎出入境客流高峰，日均出入境旅客將達到156萬人次，較2023年元旦假期增長超5倍，為2019年同期的90%。

當局預計，毗鄰港澳陸路口岸的旅客流量持續增長，深圳羅湖、福田、深圳灣口岸預計將達19萬、18萬、12萬人次。珠海拱北、青茂、港珠澳大橋口岸日均通關人數預計將達到32萬、10.8萬、9.3萬人次。

「澎湃新聞」報道，據攜程數據，截至本月15日，平台上元旦假期出境遊訂單量同比增長近5倍。飛豬數據預訂量比去年增長近10倍。日本、香港、泰國、馬來西亞、澳洲、新加坡是熱門目的地。

另一方面，春秋旅遊指出，12月以來接待的入境團隊數上升明顯。簽證服務機構威孚仕VFS Global數據顯示，VFS在中國的簽證申請量恢復至2019年同期的50%。

Booking.com中國區市場支持部總經理陸偉鋒表示，平台上中國市場預訂的整體還未恢復至2019年水平，入境遊恢復速度比出境遊好，主要客源來自馬來西亞。

相關字詞﹕元旦假期 出入境 羅湖口岸 深圳出入境

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